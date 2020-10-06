Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanı
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Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanı

06.10.2020 13:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 13:07
Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanı

Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığında kongre heyecanı yaşandı.

Ak Parti Kadın Kolları Başkanlığında kongre heyecanı yaşandı.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen Kongreye Aşkale Belediye Başkan Vekili Metin Yıldız, Ak Parti İlçe Başkanı A. Kerim Polat, MHP İlçe Başkanı Toksöz Kartal, Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, Aşkale Kadın Kolları İlçe Başkanı Emine Aras, Erzurum Barosu Disiplin Kurulu Uyesi Bilge Mutlu ve Kadın delegeler katılım sağladı.

Programda saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası, Kongreye gönderilen mesajlar okundu.

Aşkale Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, Ak Parti İlçe Başkanı, A. Kerim Polat ve Erzurum İl Başkanı Ayşe Deniz Çelik katılımcılara hitap ettiler.

Tek aday olarak Kongreye giren Emine Aras yeniden İlçe Başkanı olarak görev aldı. - ERZURUM

Ak Parti Kadın kollarında kongre heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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