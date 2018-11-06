AK Parti Kadın Kollarında Görev Teslimi Yapıldı

AK Parti Bozüyük Kadın Kolları'nın yeni başkanı, Kasımpaşa Mahalle Başkanı Suna Ünal oldu.

Bozüyük'te özel bir restaurantta düzenlenen toplantı ile AK Parti Kadın Kolları Başkanlığında görev değişikliği yapılarak İlçe Başkanı Gülcan Bayraktar görevi Suna Ünal'a devretti. Toplantıda konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı "AK Parti Kadın Kolları Başkanımız, dava arkadaşımız Gülcan Hanım, 'bu bir veda değil, yepyeni bir başlangıç' diyerek görevini dava arkadaşına teslim etti. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız bundan sonra da birlikte omuz omuza çalışacağımız Gülcan Hanım'a emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti olarak bu günde bir araya gelen hanımlarımız göstermiştir ki biz Bozüyük için ve gelecek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında Yeşilkent ve 4 Eylül mahalle konakları içinde çalışmaların hız kazandığını belirten Başkan Bakıcı, Bozüyük için hangi noktada neye ihtiyaç varsa orada olduklarını belirtti. Bu taleplerin iletilmesi ve vatandaşların sesi olunma konusunda kadın kollarına teşekkür eden Başkan Bakıcı, kadınların örnek bir çalışma sergilediklerini, oldukça azimli olduklarını, son derece yoğun ve gönülden çalıştıklarını belirtti.

Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan İlçe Başkanı Mesut Çetin; "AK Parti olarak bizler birlikte uzun yıllar çalıştığımız dava arkadaşımız Gülcan Hanıma, partimize katmış oldukları ve emekleri için teşekkür ediyorum. Esas olan ülkemiz ve milletimiz için önümüzdeki dönemde de çalışmaya devam etmektir. Yeni yönetime ve Başkan Suna Ünal'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Kadın Kolları Başkanı Suna Ünal ise; "Bu göreve layık görülmek benim için son derece büyük bir mutluluk. Biz de bu süreçte bize verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kadın kolları olarak, üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diyerek görev süresi boyunca örnek çalışmalara imza atan Gülcan Bayraktar'a teşekkür etti. - BİLECİK