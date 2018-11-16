AK Parti Kadın Kolları Üyeleri Organlarını Bağışladı

AK Parti Sivas İl Kadın Kolları üyeleri organlarını bağışladı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Organ Nakli Merkezince parti binasında organ nakli konusunda seminer verildi.

Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, seminerde yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları olarak sosyal konulara her zaman duyarlı olduklarını belirtti.

Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için üyelerle birlikte organlarını bağışladıklarını aktaran Polat, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Açıklamanın ardından üyeler organ bağışı forumlarını doldurarak organlarını bağışladı.