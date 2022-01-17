AK Parti Kadın Kolları'nın "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" İzmir'de düzenlenecek

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" yarın İzmir'de gerçekleştirilecek.

Kadın Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, program, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir başkanlığında "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" projesi kapsamında düzenlenecek.

Programın mart ayının sonunda kadar 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje kapsamında kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek buluşmalarla kadınların iş gücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor.

Halka açık gerçekleştirilen buluşmalar, bugüne kadar 41 ilde, yaklaşık 12 bin 833 katılımcı ile gerçekleştirildi.

İş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınların yoğun ilgisi ve katılımıyla düzenlenen toplantılarda, katılımcılara, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının, kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor.

Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri de örnek gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek, özelde ilde, genelde Türkiye'de farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Proje sonucunda, sağlanan destekler hakkında bilgilendirilen kadınların, mevcut uygulamalardan faydalanmaları ve kırsal kalkınmanın gelişmesi bekleniyor.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ise bu projeyle kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi olma rolünü üstleniyor.

Keşir ile Genel Merkez Kadın Kolları Birim Başkanları'ndan oluşan heyet, İzmir Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelerek, ilde bir dizi program gerçekleştirecek.

İzmir'deki programda, teşkilat çalışmalarının yanı sıra sahanın da nabzı tutulacak. Kadına odaklanan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yerel basınla da buluşularak, İzmirli kadınların beklentileri ve talepleri dinlenecek, STK'lerin sorun alanları belirlenecek.