AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Kızılayı'na kan bağışı
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AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Kızılayı'na kan bağışı

AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Kızılayı'na kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı Türk Kızılay'ının 153 yıl dönümü dolayısıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanlığı Türk Kızılay'ının 153 yıl dönümü dolayısıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde "Kan Ver, Can Ol, Kan Ver Nefes Ol" adıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışçılarına fidan dağıtıldı. Türk Kızılayı'nın her zaman yanında olduklarını ifade eden AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, "Yapmış oldukları etkinlikten dolayı Kadın Kolları Başkanımızı ve tüm Kadın Kollarımızı tebrik ediyorum. Biz AK Parti Teşkilatları olarak böyle sosyal projelerde halkımızın ve kurumlarımızın faydasına olan hususlarda etkin bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Tüm Karabüklü vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Etkinlik hakkında bilgi veren AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, "Kadın Kolları olarak 81 İl de "Kan Ver Hayat Kurtar, Kan Ver Nefes Ol" adlı çalışma başlattık. "Türk Kızılayı'nın stoklarının tükenmemesi için destek vermek ve farkındalık oluşturmak adına bu etkinliği düzenledik. Pandemi sürecinde kan bağışının önemine dikkat çekmek istedik" diye konuştu.

Kan bağışında bulunan her gönüllüye fidan dağıttıklarını dile getiren Öksüzoğlu, "Ayrıca kampanya kapsamında kan veren her gönüllü adına bir fidan dikilecek. Bu da geleceğimize nefes olmak adına çok güzel bir ayrıntı. Bugün burada duyarlılık gösteren herkese yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Öksüzoğlu, tüm Karabüklüleri Kızılay'a kan bağışına davet etti.

Etkinliğe AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu, AK Parti Karabük Teşkilatı ve vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

AK Parti Kadın Kolları'ndan Türk Kızılayı'na kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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