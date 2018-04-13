AK Parti Kadın Kolları'ndan Mehmetçik'e Destek

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere iletilmek üzere hazırlanan koliler, Kilis İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine verildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lüftiye Selva Çam, kadın milletvekilleri, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ve il başkanları, Kilis İl Jandarma Komutanlığını ziyaretlerinde, beraberinde getirdikleri kolileri, askerlere iletilmek üzere Kilis İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'e teslim etti.

Çam kolilerin yanında, kadınların, çocukların ve Suriyeli çocukların kaleme aldığı 500'ün üzerinde mektubun bulunduğunu belirterek, mektup yazamayanların resim yaparak askerlere gönderilmek üzere kendilerine verdiğini aktardı.

Yardım malzemeleri için teşekkür eden Başaklıgil, "Bu harekat sadece Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı unsurlarınca değil bütün Türk milletiyle icra edildi." dedi.

Türk milletinin Çanakkale ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Başaklıgil, "Türk milletinin ne olduğunu dosta düşmana gösterdik." şeklinde konuştu.

Er Can Başer Baydıer, Çorum'dan gelen heyetin getirdiği yardımlar arasından çıkan ve engelli Bekir Madan'ın yazdığı "Asker olmak istiyorum" mektubunu okudu. Mektup, heyettekileri duygulandırdı.

Askerlerle sohbet eden Lüftiye Selva Çam'ın, "Ailesiyle görüşmek isteyen var mı?" sorusu üzerine Er Yunus Akyıldız, isteğini dile getirdi. Çam, telefonuyla Akyıldız'ın babasını arayarak görüşmesini sağladı. Akyıldız, babasının halini hatırını sorduktan sonra Miraç Kandili'ni kutladı.

Kolilerin içindeki malzemeler, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen kermeslerde toplanan parayla, il ekonomisine katkıda bulunması amacıyla Kilis esnafından satın alındı.