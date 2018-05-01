AK Parti Kadın Kolları'ndan Anlamlı Etkinlik

AK Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları tarafından Kumral Abdal Türbesi'nde bir program düzenlendi.

Ertuğrul Gazi'nin sancaktarı Şeyh Edebali'nin müridi Kumral Abdal'ın manevi huzurunda gerçekleştirilen programda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ev sahipliğini yapan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar; seçim çalışmalarına Kumral Abdal Hazretlerini ziyaret ederek başladıklarına değindi. Ziyarete katılanlara teşekkür eden Bayraktar, "Kuruluşta emeği geçen Ertuğrulgazi'nin sancaktarı Kumral Abdal Hazretlerinin huzurunda, biz kutlu bir davanın yegane kadınları olarak bu kutlu günde güzel bir yerde başlangıç yapmak istedik. Bizler Hayme Ana'nın kızları olarak ülkemizde oynanan oyunları bozmak için milletin ve ümmetin ümidini geleceğini değiştireceğimiz 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağımız çalışmalara Bozüyük için önemli bir mekan olan Kumral Abdal Hazretlerinin huzurunda başlamak istedik. Yanımızda bulunan tüm konuklarımıza geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler gelip geçici insanlarız"

Ziyarete katılan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise "Kumral Abdal'ın huzurunda bu programı gerçekleştirmek bizleri çok mutlu etti. Kadın Kolları Başkanımıza böyle bir program düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Sizler de destek verip geldiniz. Ama en önemlisi birlik ve beraberliğimiz. Ne olursa olsun hayat gelip geçiyor. Bir çok insan göz açıp kapayana kadar bir ömrün geçtiğini söylüyor. Hayat o kadar kısa ki bu dünyada kalp kırıp üzmeye değmez. Bizler gelip geçici insanlarız önemli olan birlik beraberliğimiz. Bizler AK Parti siyasetinde kalp kırmadan herkese eşit seviyede hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün de böyle bir yerde böylesine güzel bir günde bir araya geldik. Rabbim inşallah birlik ve beraberliğimizi daim etsin, dualarımızı kabul etsin" diye konuştu.

Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, AK Parti Bozüyük İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar, AK Parti milletvekili aday adayları Hüsnü Ersoy ve Yasemin Ada katıldı. - BİLECİK