AK Parti Kadın Kolları'nda görev değişikliği AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, genel merkez tarafından koronavirüs nedeniyle ertelenen kongre sürecinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevini Meral Cengiz'e devretti.

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra, genel merkez tarafından koronavirüs nedeniyle ertelenen kongre sürecinde işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevini Meral Cengiz'e devretti. AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran ve milletvekillerinin de katılımıyla Türkan Buğra görevini Meral Cengiz'e törenle devretti.

Avlu'daki Sergi Salonunda düzenlenen devir teslim törenine İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yanı sıra milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir'in yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram da katıldı. Görevini Meral Cengiz'e devreden Türkan Buğra partide üstlendikleri görevlerin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek Meral Cengiz'e görevinde başarılar diledi.

"Bu bir bayrak yarışı"

Devir teslim töreninde ilk olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran Türkan Buğra7ya verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederken, Meral Cengiz'e de yeni görevinde başarılar diledi. Başaran, "Geçtiğimiz hafta Ankara'da genel merkezde yapılan istişareler sonucunda Meral Hanım bu göreve layık görüldü, bu görev kendisine tevdi edildi. Ben önceki dönem İl Kadın Kolları Başkanımız olan Türkan Buğra başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi uzun bir meslek hayatından sonra siyasetle ilgilenmeye başladı ve arkasından da Kadın Kolları Başkanlığını layıkıyla, hakkıyla yerine getirdi. Birçok seçim dönemini atlattılar, geçirdiler. Bu konuda kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz, sağ olsun var olsun. Eminiz ki Meral Hanım da ondan devraldığı bayrağı daha yükseklere taşımak için gelinden gelen gayreti gösterecektir. Bu konuda kendisi zaten söz verdi, biz de inşallah buna ilerleyen günlerde şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

"Davaya tuğlalar koymaya devam edeceğiz"

İl Kadın Kolları Başkanlığını yürütürken il başkanının değişmesi ve yeni ekibini oluşturmasının ardından gerek parti olarak üstlendiği görevlerin gerekse de iş hayatındaki yoğunluktan dolayı görevi bıraktığını açıklayan Türkan Buğra şunları söyledi:

"Bilindiği gibi koronavirüs salgınından önce genel merkezimiz kongre sürecini başlatmıştı. Kongreler, partimizin yenilenme ve tazelenme süreçleridir. Ben de bu kongre öncesinde Karesi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, komisyon çalışmaları, kendi inşaat ve malzeme laboratuvarı işlerim, ilgilenemediğim ailem ve çok yoğun olan çalışma tempomu biraz yavaşlatmak istediğim için il başkanımızın seçilmesi ve yönetiminin oluşmasının ardından, onurla yaptığım AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevimi Meral Cengiz arkadaşımıza devrediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır ve bilindiği gibi partimizin en güzel geleneklerinden birisidir. Bayrağı zamanı gelince bir başkasına devretmek, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir. Meral başkanımız partimizin, Balıkesir'imizin ve ülkemizin gelişmesi ve daha ileri gitmesi için davaya tuğlalar koymaya devam edecektir."

"Görevimin ağırlığının bilincindeyim"

İl Kadın Kolları Başkanlığına ataması yapılan Meral Cengiz ise üstlendiği görevi layıkıyla yapacağını ifade ederek şunları dile getirdi:

"Millet tarafından kurulmuş ve bugüne kadar milletimizin desteği ile 18 yıldır iktidarda bulunan bir sıyası hareketin partisinde bu kutlu davaya hizmet etmek bizler için büyük bir onurdur. Hepimiz biliyoruz ki partimizin en büyük meselesi, sorumluluğunu üstlendiğimiz kutlu davaya hizmet etmek, şahsiyetimizle, siyasetimizle, duruşumuzla, icraatımızla milletimizin gönlünü kazanmaktır. İşte bu amaç doğrultusunda hizmetinde çalıştığım teşkilatımızın Kadın Kollarında Başkan olarak görev yapmayı Allah bize de nasip etti. Bu görevin ağırlığının ve sorumluluğunun bilincinde olarak başta kadın kollarımızın yönetim kurulu üyeleri ve partimizin kadın üyeleriyle birlikte bu işin üstesinden geleceğime olan inancım tamdır

"Kadın Kollarımız Cumhurbaşkanımızın emrindedir"

AK Parti hareketi kadınların omuzlarında yükselen bir harekettir. Beşiği sallayan el dünyayı sallar düsturuyla Türkiye'nin ve dünyanın en büyük siyasi kadın teşkilatı olan AK Parti Kadın Kolları, dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kadınlarımızın emrindedir. AK yürekli kadınlar ülkemize ve Balıkesir'imize güzel bir gelecek tasarlamak için her zaman çalışacak ve kadın politikaları üretecektir. Hepinizin bildiği gibi AK Parti'nin en büyük özelliği, sürekli kendini yenileme, tazeleme, büyütme, geliştirme kabiliyetine sahip olmasıdır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatçılığını örnek alarak İl, İlçe ve mahallelerde kadın üyelerimizin sayısını artıracağız. Bizimle birlikte bu davaya gönül veren tüm kadınları AK Parti Kadın Kollan çatısı altında birleştirip daha büyük bir aile olacağız." - BALIKESİR

Kaynak: İHA