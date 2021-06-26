Ak Parti Kadın Kolları Mkyk Üyesi Fatma Kara, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Fatma Kara, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.