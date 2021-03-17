AK Parti Kadın Kolları MKYK toplandı
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AK Parti Kadın Kolları MKYK toplandı

17.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:34
AK Parti Kadın Kolları MKYK toplandı

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantı, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

Yeni dönemin ilk MKYK toplantısı

Toplantı, 8 Mart'ta, Genel Başkanlığa Ayşe Keşir'in seçildiği AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nin ardından yapılan ilk MKYK toplantısı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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