AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Çam, Yozgat'ta konuştu Açıklaması

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, kadına şiddetle mücadelelerde sıfır tolerans ilkesiyle çalıştıklarını belirterek, "Baktığımızda birileri boy boy mahkeme salonlarından fotoğraf sergiliyorlar. Diğer taraftan kendi teşkilatlarındaki kadınlara sahip çıkmaktan aciz bir tutum sergiliyorlar." dedi.

Çam, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin Yozgat Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde, kadınların AK Parti'nin başarısındaki önemine değindi.

Yozgat ile birlikte Karaman ve Sinop'ta da kongre düzenlendiğini belirten Çam, "Bugün 18'inci ilimizin kongresini yapıyoruz. Siz kadınlarımız olmasanız, sizler bu kadar iyi çalışmasanız bugün AK Parti, bugün hükumetlerimiz bu kadar büyük başarılara imza atamaz." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının başarılı çalışmalarını durdurmak için yapılan engellemeleri anlatan Çam, şöyle devam etti:

"Bugün AK Parti 19 yıllık geçmişi ile milletin yanında olduğunu gösterdi ve 2023 hedeflerine 2 yıl kala, 2053, 2071 hedeflerimizle birlikte yine milletimizin geleceğine talip olan bir parti olduğumuzu her zaman vurguluyoruz. Bizim ülkemize dair hayallerimiz var, çocuklarımızın geleceğine dair hayallerimiz var. Muhalefete baktığımızda sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından, Cumhurbaşkanımıza yapılan düşmanlıktan, milli ve manevi değerlerimize yapılan düşmanlıktan başka şu an ortaya koyabildikleri ne bir idealleri ne bir hayalleri var."

Muhalefetin, "Acaba Recep Tayyip Erdoğan'ı milletin başından nasıl alaşağı edebiliriz, AK Parti'yi icraatlarından nasıl engelleyebiliriz" diye çabaladığını, bunun dışında yaptıkları en ufak bir icraatları olmadığını vurgulayan Çam, "Darbe çığırtkanlığı yapıyorlar, diğer taraftan kendi iç meselelerini çözemeyecek acziyeti gösteriyorlar." ifadesini kullandı.

Çam, kadınlara her alanda yol açıp yasal düzenleme yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler kadına şiddetle mücadelelerde sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı sürdürdük ama baktığımızda birileri boy boy mahkeme salonlarından fotoğraf sergiliyorlar. Diğer taraftan kendi teşkilatlarındaki kadınlara sahip çıkmaktan aciz bir tutum sergiliyorlar. Biz 'AK Kadınlar' olarak Balıkesir'den sorduk, Yozgat'tan, Karaman'dan, Sinop'tan da soruyoruz, Cumhuriyet Halk Parti'sinin kadınlarına soruyoruz, yaklaşık 2 aydır teşkilatınızın içinde vuku bulan ve örtbas edilmeye çalışılan taciz, tecavüz vakalarına ses çıkartmıyorsunuz, neden örtbas ediyorsunuz, neden bunları örtbas ediyorsunuz, o kadınlar sizin kadınlarınız değil mi? Teşkilattaki kadınlara sahip çıkmak il başkanının görevi değil mi? 'AK Kadınlar' olarak da bu tutumu reddediyoruz."

HDP binası önünde 500 günü aşkın süredir Diyarbakır annelerinin nöbet tuttuğunu anımsatan Çam, "Bu konuda hiçbir kadın derneği ses çıkartmadı. CHP kadınları ses çıkartmadı. Orada vicdanları kanatan, çocukları dağa çıkarılmış, onların gelmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösteren, yaz kış demeden HDP binasının önünde oturup tek istekleri çocuklarına kavuşmak olan annelere sessiz kalanları bir tarafa not ediyoruz. HDP İstanbul Milletvekili zafer işareti yaparak arkasına dahi bakmadan aracına biniyor. Evet zafer olacak ama zafer, Diyarbakır annelerinin, Şırnak annelerinin, Diyarbakır'daki bağrı yanan babaların olacak. Zafer, çocuklarına kavuştukları zaman Diyarbakır annelerimizin olacak." dedi.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da Türkiye'de kadının siyasette ve hayatın her alanında görünür ve etkin olmasının önünü açan liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Bozdağ, kadına seçme ve seçilme hakkının 1934 yılında verildiğini ama seçme hakkında eşitlik varken, seçilme hakkında ayrımcılık olduğunu, bu ayrımcılığı ve haksızlığı sona erdiren partinin de AK Parti kadroları olduğunu aktardı.

Çalışma hayatında ayrımcılığı sona erdiren, kadınları kendi içinde ayıran ilkel uygulamalara, hukuka aykırı uygulamalara bir bir AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son verdiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İnşallah bu karanlık günlerin Türkiye'nin önüne gelmemesini temenni ediyorum ama unutmamak lazım. Bugün bu kazanımlar elde edildi, kadınlarımız hayatın her alanında eşit bir şekilde temsil ediliyor, varlıklarını gösteriyor diye yarın bu hakların kaybolmayacağı bir düşünceye kapılmayalım. Amerika'da Trump gitti başkan Biden geldi, dün imzaladığı 17 kararname ile Trump'ın yaptığı ne varsa bir kalemde geri aldı. Türkiye'de bazıları şöyle düşünüyor, 'Büyük iyileştirmeler, gelişmeler oldu. 28 Şubat'ı yapanlar da bin yıl sürecek diyordu, 15 sen sonra hepsi yargının önünde hesap vermek zorunda kaldılar, ne 28 Şubat kaldı ne izi ne eseri kaldı. Bugün kadın hakim görmeye, kadın doktor, subay görmeye tahammül edemeyenler, yarın milletten yetki alırlarsa emin olun geri dönülmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Onun için bu havayı kimsenin vazgeçemeyeceği yaşam biçimini zorunlu bir hava haline getirmedikçe AK Parti Türkiye'nin yönetiminde varlığını sürdürmek zorundadır. Bunun gücü de kadınlarımızın sayesinde olacaktır."

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de konuşmasında kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Kongreye tek listeyle giren AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, güven tazeledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul