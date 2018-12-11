AK Parti Kadın Kolları Engelli Çifti Evlendirdi

AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği, maddi nedenlerle evlenemeyen engelli çiftin masraflarını karşılaayarak, düğünlerini gerçekleştirdi.

Şırnak'ta yaşayan bedensel engelli Meryem Uğur (25) ve Hasan Barın (23) AK Parti Şırnak Kadın Kollarına maddi imkanları olmadığı için evlenemediklerini bildirdi.

Bunun üzerine AK Parti teşkilatınca Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği'nin de desteğiyle çiftin evlenmesi için bütün masrafları karşılandı.

Geçen ay gerçekleştirilen nişanın ardından bugün de çift için bir otelin balo salonunda düğün töreni yapıldı.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Vali Mehmet Aktaş, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve AK Parti Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka yaptı.

Vali Aktaş, çifte mutluluk dileyerek, "İki engelli kardeşimiz bütün engelleri aşıp, gönüllerinin sesini dinleyerek bir araya geldi. Rabb'im onlara mutlu ve sağlıklı bir evlilik nasip etsin. Kendilerini yürekten kutluyorum. Bu evliliğe vesile olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bedirhanoğlu da "Gönüller bir olunca hiçbir şey engel olmuyor." dedi.

AK Parti Şırnak Kadın Kolları ve aynı zamanda derneğin başkanı Hatice Atan ise Beyazay Derneği aracılığıyla kendilerine başvuran çifti evlilik hayallerine kavuşturduklarını ifade etti.

"Birbirine gönül vermiş fakat maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen Barın ve Uğur çiftinin evlilikteki ilk adımlarını geçen ay atmıştık şimdi de düğünlerini yaptık." diyen Atan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çiftin bütün ihtiyaçlarını yerine getirmek adına yoğun bir mesai harcadıklarını anlattı.

Böyle mutlu bir beraberliğe öncülük ettikleri için sevinçli olduklarını dile getiren Atan, çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Atan, "Bu bir ilk oldu belki ama bunun gibi sorumluluk projelerinde hem partimiz hem derneğimiz vatandaşlarımıza her türlü maddi manevi desteği sunmaya hazırdır." şeklinde konuştu.

Uğur ve Barın çifti, parti ve dernek yönetimine sundukları maddi ve manevi destekten dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, düğün pastası kesildi, davetliler yöresel kıyafetlerle müzik eşliğinde halay çekti.

Düğüne, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, çiftin yakınları ve vatandaşlar katıldı.