AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir'den "15 Temmuz" mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "15 Temmuz hain darbe girişimini, bizlere, evlatlarımıza yaşatılan zulmü hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Sorumlularından tek tek hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "15 Temmuz hain darbe girişimini, bizlere, evlatlarımıza yaşatılan zulmü hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Sorumlularından tek tek hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Keşir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Keşir, "Gezi olaylarıyla başlayıp 17-25 Aralık yargı darbe girişiminden 15 Temmuz'a kadar devam eden süreçte dünya ölçeğinde büyüyen Türkiye'nin ideallerine ulaşması engellenmeye çalışıldı. Çocuklarımızın geleceği, ellerinden alınmak istendi. 15 Temmuz gecesi de aziz milletimiz, hainlerin heveslerini kursaklarında bıraktı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz gecesi bir destan yazıldığını ifade eden Keşir, şunları kaydetti:

"Gücümüze güç katan, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıydı, o gece. Milletvekilleri olarak bizler de milli iradeye sahip çıkmak için Türkiye Büyük Millet Meclisini açtık ve çalıştırdık, o gece. Milletimiz, verdiği emanete ve demokrasimize sahip çıkacağımıza olan inancını hiç kaybetmedi, o gece. Türkiye üzerinde oyun kurmak isteyenlere büyük bir ders verildi, o gece. Kadını erkeği, genci yaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak bir zafere imza atıldı, o gece. Milli şuurla hareket eden korku bilmez asil Türk milleti, dört bir yanını kuşatan karanlığı aydınlığa çevirdi, o gece. Bizlerin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, milletimizin ise sokaklarda verdiği mücadeleyle kadın-erkek, dünya tarihine geçecek bir duruş sergilendi, o gece. Birbirlerini hiç tanımayan insanların yolu tankların önünde kesişti, o gece. Eşini, kundaktaki çocuğunu, annesini, babasını, kardeşini gözünü kırpmadan bırakıp sokağa koşan vatandaşlarımız sayesinde şimdi 15 Temmuz gecesini, hafızalarımıza kazınan bir direnişin destanı olarak anıyoruz."

Keşir, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi istiklal ve istikbale sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayarak "15 Temmuz hain darbe girişimini, bizlere, evlatlarımıza yaşatılan zulmü hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Sorumlularından tek tek hesap soracağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle canlarını gözünü kırpmadan vatanı için feda eden demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş