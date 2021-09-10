AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 556 bini aşan aktif gönüllü kadın teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 556 bini aşan aktif gönüllü kadın teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir." dedi.

Keşir, Kızılcahamam Çam Hotel'de düzenlenen AK Parti Kadın Kolları İstişare ve Eğitim Kampı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kampın pazar gününe kadar devam edeceğini söyledi.

AK Parti'yi 2001'de kurarken ülkenin çocukları ve onların yarınları için yola çıktıklarını belirten Keşir, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.' sözü, partimizin kadın çalışmalarını ve vizyonunu özetlemektedir." dedi.

"5 milyon 300 bini aşan kadın üyesi, il, ilçe, belde, mahalle ve sandık yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 556 bini aşan aktif gönüllü kadın teşkilat mensubu ile AK Parti bugün de büyük bir kadın hareketidir" diyen Keşir, "Anayasa'dan Türk Ceza Kanunu'na, İş Kanunu'ndan Medeni Kanun'a, Engelliler Kanunu'ndan, eğitim ve sağlık alanındaki düzenlemelere kadar kadınların demokratik hak ve taleplerini karşılayarak, fırsat eşitliği araçlarına erişimini çağdaş seviyelere getirdik." ifadelerini kullandı.

Keşir, her alanda kadınların ve çocuklarının hayatlarını kolaylaştıracak medeni düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.

Kadınların yıllar boyu hem yasakçı vesayetçi zihniyetlerle hem de eğitime erişilebilirlik sorunları nedeniyle uzunca bir süre istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılamadıklarını dile getiren Keşir, "Yasakların ortadan kalkması, 81 ilde erişilebilir eğitim fırsatları, kadınlar için aldığımız en önemli mesafelerdendir ve böylelikle diğer tüm alanlardaki makası da hızla kapatıyoruz, kapatacağız." diye konuştu.

"Çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü aileler, Türk toplumunun geleceğini inşa edecektir"

AK Parti'nin 20 yılda, kadınların üniversite eğitimine erişimini yüzde 13,5'ten yüzde 46'ya yükselttiğini vurgulayan Keşir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna bağlı olarak kamuda çalışan kadınların oranı yüzde 40'ı aştı, kadın öğretmen oranı yüzde 60, avukat oranı yüzde 46, hekim oranı yüzde 44, öğretim görevlisi oranı yüzde 43 oldu. TBMM'de kadınların temsili, AK Parti'ye kadar ne yazık ki 1935'teki yüzde 4,1 oranı hiç aşılamadı hatta zaman zaman yüzde 1'in altına dahi düştü. Bugün yüzde 17'yi aşan bir oran ile kadınlar parlamentoda temsil edilmektedir."

Muhafazakar demokrat bir parti olarak ailenin, bireyi topluma hazırlamadaki rolünün ve görevinin de bilincinde olduklarını belirten Keşir, "Hak ve görev dengesi sağlıkla inşa edilmiş aileler ile çözüm üretme kapasitesi yüksek, güçlü aileler, Türk toplumunun geleceğini inşa edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Kadın Kollarının geleneği olan bir teşkilat olduğunu belirten Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kız çocuklarının, kadınların ülkenin beşeri sermayesindeki yerini artırarak güçlendireceklerini dile getirdi.

Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'a Kadın Kollarına desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması
AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi tek parti devrinin karanlığına, 1970'lerin ideolojik kavgaları veya 1990'ların istikrarsızlığına sürüklemeye...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzde büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek kendi hikayemizi tarihe altın harflerle kazıyacağımız bir dönem var."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şans Oyunları Düm Tek Tek Gökhan Çıra Ece Üner
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Hamid Karzai Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Kızılcahamam'daki istişare ve eğitim kampında konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 21:33:58. #1.11#