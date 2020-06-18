AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Virüs bulaşma tehlikesi ile şiddet mağduru kadının darp...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Virüs bulaşma tehlikesi ile şiddet mağduru kadının darp...

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, CHP Kadın Kolları tarafından yapılan 'Pandemi sürecinde şiddet mağduru kadınlar, darp raporu alamıyor' söyleminin yanlış olduğunu belirten açıklama yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer,
18.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:44

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, CHP Kadın Kolları tarafından yapılan 'Pandemi sürecinde şiddet mağduru kadınlar, darp raporu alamıyor' söyleminin yanlış olduğunu belirten açıklama yaptı.

Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Chp İl Kadın Kollarının; birkaç gün öncesinde Pandemi sürecinde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin artması ve şiddet mağduruna yönelik hizmet veren kurumların iş ve işlerini aksattığı yönünde yaptığı basın açıklamasında; bazı olayların ve işleyişlerin yanlış aktarılması sebebiyle; Ak Parti Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanlığı olarak bu açıklamayı yapmak ve doğruları kamuoyuna açıklamak istedim"dedi.

İl Kadın Kolları Başkanı Düğer'in açıklaması şöyle;

"Şiddet Mağduru Kadınların, virüs buluşma tehlikesi sebebiyle, darp raporu alamadığı ifade edilmişti. Bu kesinlikle doğru bir bilgi değildir. Şiddet gördüğü beyanıyla kolluk kuvvetlerini arayan ya da bireysel olarak müracaat eden şiddet mağduru bir kadın, Darp Cebir Raporu istemesi halinde, kolluk kuvvetleri aracılığıyla Sağlık Kuruluşuna götürülür ve Darp Cebir Raporu alınır. Darp Cebir raporu bireysel olarak gidilip alınabilen bir rapor değildir.

Koronavirüs sebebiyle kadın cinayetlerinin ve şiddet olaylarının arttığı söylenmişti. Bu söylem, hangi istatiksel rakamlarla açıklanmıştır? Bunu merak ediyoruz. İlimiz ve ilçelerimiz genelinde şiddet vakalarının, Pandemi öncesi ve sonrasında bir farklılık gözlenmemiştir.

Davaların askıya alınması ile sadece mağdur kadınların davalarının görülmüyormuş gibi gösterilmesi durumu da, gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Davaların askıya alınması; Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşımızı ve çalışanları korumak amacıyla yapılmıştır, lakin 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı talebi olan kadınların kararları mahkemece uygun görüldüğünde, aynı gün ya da 1 gün sonra mahkemeye çıkarılmaktadır.

Şiddet mağduruna yönelik hizmet veren kurumların, Sosyal Servislerin; iş ve işlerini aksattığı ya da geciktirdikleri yönünde yapılan açıklama da kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve halkımıza yanlış bilgi aktarımı yapılmaktadır. Öncelikle, Sosyal Servis açılımını yapmak lazım; belirli meslek gruplarının oluşturduğu "Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Psikolojik Danışman ve Çocuk Gelişimci" gibi tüm bu meslek gruplarının gerekli vakaları ayrı ayrı çözümlemeleri, incelemeleri, rehberlik ve gerekli yönlendirmelerini yapmaları ve raporu hazırlayarak vakayı sonlandırmaları işlevine denilmektedir. Bu vakalar, işlemlerin tamamlanmasından sonra raporlanır ve kurumsal sistemlere işlenir. Yani iş ve işlemleri aksatmak ya da geciktirmek gibi bir durum söz konusu değildir. Böyle bir düşünce veya açıklama, bu kurumlarımızda gece gündüz büyük bir özveri ile çalışan kardeşlerimiz için haksızlık olacaktır.

Şiddete uğrayan Kadınların pandemi sürecinde, aileleri ve şiddet uygulayan kişi veya kişilerle evde kalması, mağdurun gerekli yerlere ulaşamaması ifadesi de doğruyu yansıtmamaktadır. Şiddet mağduru kadının kolluk kuvvetlerine ulaşması, şahsen ya da ihbar yoluyla olabilmektedir. Kadının böyle bir durumu istemesi halinde, kadın kolluk kuvvetleri aracılığıyla evinden alınabiliyor. Kadının kolluk kuvvetlerini istememesi halinde, zorla götürmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygulamaları hakkında söylenenlerin de araştırılmadan ve bilmeden yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Şiddet mağduru kadının talebi ve mahkemenin uygun görmesi halinde alınan tedbir kararları doğrultusunda, ilimizde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğünce; Pandemi Sürecinde bile şiddet mağduru kadınlar aranarak veya ev ziyaretleri yapılmaya devam edilmiştir.

Koruma altındaki kadınların takip edilmemesi yönünde yapılan açıklama yine bilgisizce yapılmıştır. Kadın Konukevi Müdürlüğünde kalmakta iken, kendi isteğiyle oradan ayrılan kadının beyanına istinaden, İzleme talebinde bulunması halinde, Yine ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü) tarafından aranarak, can güvenliği ve şiddet riskinin olup-olmadığı, kaldığı yerin güvenirliliği, kurumsal talebinin olup-olmadığı sorulur ve görüşme tamamlanır. Bu görüşmeler yine raporlanarak kurumsal sisteme işlenir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için 'sokağa çıkma yasağı' önerisi! Son kararı Erdoğan verecek Haber
LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı saatler için "sokağa çıkma yasağı" önerisi! Son kararı Erdoğan verecek
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi Haber
Koronavirüse karşı tüm tedbirleri aldı ama kötü alışkanlığı sonunu getirdi
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Haber
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Haber
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Kaymakam'dan vatandaşlara maske takmaları için anlamlı not
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Son Dakika: Dişişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Hakan Fidan Libya'da
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan 'önlem yorgunluğu' uyarısı geldi
Bilim Kurulu üyesi Özkan'dan "önlem yorgunluğu" uyarısı geldi
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Mercedes Kadir'in filmi için senaryo hazır
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Karar Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Virüs bulaşma tehlikesi ile şiddet mağduru kadının darp... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 10:48:20. #1.14#
title