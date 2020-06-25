AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalıyız"
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalıyız"

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları, sokak hayvanlarına karşı duyarlıklık oluşturmak adına basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer,
25.06.2020 13:58 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:03

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları, sokak hayvanlarına karşı duyarlıklık oluşturmak adına basın toplantısı düzenledi.

Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer tarafından yapılan açıklamada, "Sahipsiz ve sessiz can dostları sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacının karşılanması kadar sokaklarda, sokak hayvanlarına karşı da duyarlı olabilmeliyiz"dedi.

Düğer, açıklamasında; "Bizlerin amacı Allah rızasını gözeterek kendimiz kadar başka canlıların da olduğu bilincinde olmak. Dünyamızı güzelleştirmek inancını taşıyoruz. Dünyanın tek sahibi insanlar değildir. Bizler kadar başka canlılarında olduğunu bilmek zorundayız. Bu hakla da diğer canlıların haklarını gözetmek zorundayız. Seslerini duyuramayan hayvanlar, sıcaklıklarında artması ile birlikte beslenme ve barınma ihtiyacı çekmekte onların su bulma mücadelesi gözler önünde gerçekleşmekte çevremize karşı duyarlı olup yetkili birimlerle onlarında sorunlarına çözüm üretebiliriz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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