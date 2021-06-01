AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı
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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALGEM'i ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ALGEM'i ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Sosyal belediyecilik denilince akla gelen Altıeylül Belediyesi özellikle ALGEM (Altıeylül Gelişim Merkezi) biriminin yürüttüğü faaliyetler ile kendinden söz ettiriyor. Sosyal sorumluluk projelerinin kaynağı olan ALGEM, 6 Eylül 2021 tarihinde yeni binasının faaliyete girmesiyle vatandaşların hizmetinde olmayı sürdürerek birçok sosyal sorumluluk projesinin de kaynağı olmaya devam edecek. Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in ziyaret ederek incelemelerde bulunduğu ALGEM, Başkan Keşir'i kendine hayran bıraktı. Altıeylül Belediyesi ve ALGEM'in faaliyetleri hakkında övgüyle konuşan Başkan Keşir "Bu merkez sosyal belediyeciliğin vücut bulmuş hali. Ama belli ki hem Başkanın heyecanı hem de burada çalışan arkadaşların, görünmez kahramanların heyecanı ve emeğiyle oluyor. Sayın Başkan başta olmak üzere emeği geçen herkese, tüm çalışanlara ve görünmez kahramanlara teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Altıeylül Belediyesi olarak ALGEM birimini 2015 yılında kurduklarını, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların bütün sorunlarını çözebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getiren Başkan Avcı, kadınlara ve gençlere yönelik çalışmalar da yaptıklarını söyledi. Özellikle gençlere yönelik olan faaliyetler için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduklarını ifade eden Başkan Avcı, ALGEM birimi için "Burada hem ihtiyaç sahiplerine yönelik hem de kadınlarımıza yönelik çalışmalar yaptık. İnşallah 6 Eylül 2021 tarihinde yeni binamızı tamamladığımızda şu anki mevcut alanımızın 10 katı büyüklüğünde içerisinde sinema salonundan aile danışma merkezine ve daha birçok farklı aktivitenin olacağı, sadece Altıeylül ilçemizde değil Balıkesir merkezde çok güzel hizmetleri yapabileceğimiz güzel bir tesis kazandıracağız" dedi. - BALIKESİR

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ALGEM'E hayran kaldı - Haberler
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