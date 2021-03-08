AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (3)
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AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (3)

08.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:23

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması ANKARA - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'ın konuşması ANKARA - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuştu. (3)

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (3)
AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (3)
AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (3)
AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi - AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çam (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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