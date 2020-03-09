AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecini Hafik ve Ulaş'tan başlattı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecini Hafik ve Ulaş'tan başlattı - Haber
AK Parti, Hafik, Güncel

AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecini Hafik ve Ulaş'tan başlattı

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi 6. Olağan Kongre sürecini Sivas'ın Hafik ve Ulaş ilçelerinden başlattı.

09.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:40
AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecini Hafik ve Ulaş'tan başlattı

AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi 6. Olağan Kongre sürecini Sivas'ın Hafik ve Ulaş ilçelerinden başlattı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafik ve Ulaş'taki kongrelere AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Başkanı Hakan Aksu, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, İl Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ve partililer katıldı.


İlk olarak gerçekleştirilen Hafik ilçe kongresinde mevcut başkan Hatice Soğancıoğlu ile devam kararı alındı. Daha sonra gerçekleştirilen Ulaş kongresinde de mevcut başkan Aslıhan Ceyhan güven tazeledi.

Kongrelerde konuşan AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat, Sivas teşkilatları olarak ilçeler ile uyumlu şekilde çalıştıklarını ifade etti.


AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ise AK Parti için kadınların önemli olduğuna dikkat çekerek, "Seçimlerde kadınlara büyük işler düşüyor, bizim partimizin mihenk taşları siz kadınlarsınız, evinizden, işinizden ve çocuklarınızdan fedakarlık yaparak kapı kapı dolaşıp hizmetlerimizi anlatıyorsunuz, hepinize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.


Milletvekili Semiha Ekinci ise kendisinin de kadın kolları teşkilatından geldiğini ve AK Parti'nin kadınlara büyük önem verdiğini vurgulayarak, "Önümüzde 2023 seçimleri var, bu seçimler ülkemizin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Biz kadınlara büyük işler düşüyor, ayrım yapmaksızın çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Her seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinin de mimarı siz kadınlar olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Mültecileri püskürtmeye çalışan Yunan polisi, Orta Çağ'dan kalma yöntem kullandı Haber
Mültecileri püskürtmeye çalışan Yunan polisi, Orta Çağ'dan kalma yöntem kullandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Faik Öztrak Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Can Yaman Cem Yılmaz Gülben Ergen
Spor Sergen Yalçın İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fernando Muslera Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongre sürecini Hafik ve Ulaş'tan başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:27:45. #1.14#