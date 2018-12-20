AK Parti Kadın Kolları 30 İlçede Eğitime Başladı

AK Parti'de 31 Mart yerel seçim hazırlıkları devam ederken, partinin kadın kolları da harekete geçerek, 30 ilçedeki kadın kolları teşkilatlarına eğitim vermeye başladı.

AK Parti İzmir'de kadın kolları da yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın önderliğinde 30 ilçede, ilçe kadın kolları teşkilatlarına eğitim verilmeye başlandı.

Genel merkezde aldıkları eğitimleri teşkilatlarıyla paylaştıklarını belirten İl Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ, "AK Parti Genel Merkez kampımızda aldığımız eğitimleri, birim birim ilçe teşkilatlarımıza da vereceğiz. Teşkilat birimimiz, seçim işleri, tanıtım ve medya birimimiz, sekretaryamız 30 ilçemizde gerekli eğitimleri verecek" dedi.

Eğitimler 2 hafta sürecek

Kadınlara; sandık bazlı çalışma, seçim sürecinde izlenecek yol haritası, genel anlamda partide teşkilatlanma yapısı, üye sayısında artış sağlanması, sosyal medyayı aktif ve etkili kullanma gibi konularda eğitim veriliyor. Yaklaşık 2 hafta sürecek olan eğitimler ilçe kadın kolları başkanları ve yönetimleri, kadın kolları mahalle başkanlarını kapsıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA