AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığından "belediye işçilerinden grev kararı" açıklaması Açıklaması

AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı Fatih Kaya, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grev kararına ilişkin, "Uzun yıllardır şahit olmadığımız görüntüleri Kadıköy'de üzülerek yaşamış olduk." açıklamasını yaptı.

Kaya, yazılı açıklamasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alamayan Kadıköy Belediyesi işçilerinin, DİSK/Genel İş Sendikası'nın çağrısıyla belediye binası önünde bir araya geldiğini, binaya grev ilanını asarak 16 Şubat için grev kararı aldıklarını aktardı.

Belediye işçilerinin görevi yavaşlattıklarını ve işçilere asgari ücretin altında bile maaş ödenmediğini ileri süren Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün Kadıköy Belediyesi önünde yaklaşık 500 kişilik bir işçi emekçi grubu asgari ücretin altında dahi maaş alamadıkları gerekçesiyle aldıkları grev kararını belediye binasını astılar. Uzun yıllardır şahit olmadığımız görüntüleri Kadıköy'de üzülerek yaşamış olduk. İşçi temsilcileri yaptıkları açıklamada Kadıköy Belediyesinin görüşmelerden kaçtığını ve asgari ücretin altında bile ücret alamadıklarını ifade ettiler. Halbuki genel başkanları Kılıçdaroğlu daha önce yapmış olduğu açıklamada, CHP'li belediyelerin net 3100 lira maaş verdiğini iddia etmiş ve 'Bu rakamın aşağısı için utanılmalı' beyanında bulunmuştu. Şimdi biz de Sayın Kadıköy Belediye başkanına soruyoruz. Kendi işçilerine asgari ücretin altında dahi maaş ödeyemeyip greve ve Kadıköy Belediye hizmetlerinin yavaşlamasına sebep olmaya utanıyor musunuz? Bunu sadece biz değil Genel Başkanları Kılıçdaroğlu da soruyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu