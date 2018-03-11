AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Yönetimi Başkan Doğan'ı Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Elgin'in de yer aldığı ziyarette Başkan Doğan gençlere belediye binasını gezdirdi. Gençlerin geleceğin emanetçileri, ülkenin umudu olduğuna vurgu yapan Başkan Doğan, "Umutlar insanları yeşertir, insanları gelecek hedeflere doğru motive eder. Gençlik kollarımız bizim umudumuzdur. Bulunduğumuz yerleri hak eden gerçek sahipleridir. Sizlerle birlikte aynı davanın, aynı partinin, aynı liderin önderliğindeki ekibin direği olmaktan da onur duyuyoruz. AK Gençlik Kolları çok özel ve farklı bir yapılanmadır. Diğer siyasi partilerin gençlik kollarına bu farkını her zaman göstermektedir. AK Gençliğin tek görevi siyasi faaliyetler değil, toplumun gençlerine ve diğer kesimlerine de siyaseten ve sosyal yönden destek olmaktır" şeklinde konuştu. - KOCAELİ