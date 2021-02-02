AK Parti İzmir milletvekilleri sel mağdurlarını ziyaret etti
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AK Parti İzmir milletvekilleri sel mağdurlarını ziyaret etti

02.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:54
AK Parti İzmir milletvekilleri sel mağdurlarını ziyaret etti

AK Parti İzmir milletvekilleri ile parti yöneticileri sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AK Parti İzmir milletvekilleri ile parti yöneticileri sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarının yaşandığı bölgelerde inceleme yaptı, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile ilçe başkanları sel mağdurlarını ziyaret etti.

Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Bayraklı ve Konak'ta incelemede bulunan heyet vatandaşların taleplerini de aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Sürekli, su baskınlarından zarar gören vatandaş ve esnafla bir araya gelmeyi amaçladıklarını aktardı.

İzmir'in bir felaketle daha karşı karşıya geldiğine işaret eden Sürekli, şunları kaydetti:

"Değerli İzmir milletvekillerimiz ve teşkilat yöneticilerimizle gün boyu sahadaydık. Son Başbakanımız Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcımız ve İzmir Milletvekilimiz Hamza Dağ bizleri ve yetkilileri arayıp adım adım bilgi aldı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tüm çalışmaları yakından takip ediyorlar. Sel mağduru vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. İzmir'e geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz."

-"Devlet tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında"

Kerem Ali Sürekli, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğuna ve mağduriyetlerin hızla giderilmesi için çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğüne vurgu yaparak "Başta Valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir, ilçe belediyeleri, AFAD, Sosyal Hizmetler ve İl Sağlık Müdürlüğümüz 7-24 teyakkuzda. Bizler de öyle. Bu felaketten yara alan, yardım bekleyen her vatandaşımıza koordineli bir şekilde ulaşılıyor ve gereği yapılıyor. Şu anda yapılması gereken ne varsa ivedilikle hayata geçiriliyor. İnşallah, İzmir'imizin ve ülkemizin yaşadığı son felaket olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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