AK Parti İzmir Milletvekilleri Nasır ve Kırkpınar, Kiraz'da

AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır ve Yaşar Kırkpınar, Kiraz ilçesini ziyaret etti.

Milletvekilleri Nasır ve Kırkpınar, AK Parti Kiraz İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Milletvekili Nasır, partililere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, ilçenin ihtiyaçları için üstlerine düşen her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Milletvekili Kırkpınar ise, partililere sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, "Sizlere seçimlerde gösterdiğiniz teveccüh ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman Kirazlıların yanındayız." diye konuştu.

Daha sonra Kiraz Belediyesine geçen Nasır ve Kırkpınar, Belediye Başkanı Saliha Özçınar'dan ilçede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.