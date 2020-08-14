AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan Doğu Akdeniz açıklaması
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AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan Doğu Akdeniz açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bizim bir prensibimiz var. Dostlarımızı artırmak, düşmanlarımızı azaltmak.

14.08.2020 21:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:48

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bizim bir prensibimiz var. Dostlarımızı artırmak, düşmanlarımızı azaltmak. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etme gibi bir hukukumuz yok ama bizim hakkımıza, hukukumuza saygı göstermeyenlere karşı da asla kayıtsız kalamayız. Gereken neyse yaparız. Oruç Reis'in de yaptığı budur." dedi.

Yıldırım, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Erzincan'a geldi.

Kentte yapımı devam eden Kızılay İş Hanı, 500 yataklı devlet hastanesi ile 12 bin kişilik şehir stadyumu inşaatlarında incelemelerde bulunan Yıldırım, Anagold 24 Erzincanspor tesislerine geçerek takımları 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen yönetici ve futbolcuları tebrik ederek bir süre görüştü.

Yıldırım, daha sonra Erzincan Valiliğine atanan Vali Mehmet Makas'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valilikten çıkarken gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 19 yıldır iktidarda olduklarını söyledi.

"Bu 19 yıl kimine göre çok kısa, kimine göre çok uzun bir süre." diyen Yıldırım, şunları dile getirdi:

"Muhalefete sorsan çok uzun bir süre, bir asır iktidardalar diye düşünürler. Bizim için de çok kısa bir süre, göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Hiç anlamadık çünkü gece gündüz projelerle koşturmakla vaktimiz geçti. Evimizden çok şantiyelerde vakit geçirdik. Bunu iyi ki de yapmışız. Bugün memleketin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine baktığımızda elhamdülillah, her tarafta yükselen eserler. Türkiye, güçlü bir ülke. Türkiye'nin temelleri sağlam."

"Türkiye, bu salgın sürecinden güçlenerek çıkmıştır"

Yıldırım, ülkenin ekonomik yapısının sağlam olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu pandemi süreci, bu salgın süreci, bütün ülkelerin gelecek vizyonunu olumsuz etkiliyor ve öngörülerini yapamıyorlar. Yani bir ay sonra ne olacak? Bitecek mi? Daha mı artacak? Belirsizlik, birçok sorunu beraberinde getiriyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye, bu salgın sürecinden güçlenerek çıkmıştır. Neden? Sayın Cumhurbaşkanımızın, kabinesinin hızlı karar alması ve bunları uygulamaya koyması, bütün bunlar sayesinde önemli bir noktaya geldik."

Küresel şartların her ülke için aynı olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bundan sonra şunu söylemekte fayda var. Küresel şartlar herkes için aynı. Bugün Türkiye'de sıkıntı var da Amerika'da yok mu? Amerika'da daha fazla var. Avrupa'da daha fazla var. Onlar zenginlik, gelişmişlik, imkanlar burada hiçbir işe yaramıyor. Onun için ülkemizin geleceği, ülkemizin kaynağı, ülkemizin potansiyelini asla küçük görmeyelim. Gelecek ülkemizin, gelecek bölgemizin, dünyada muazzam bir değişim yaşanıyor. Bu değişimde Türkiye, çok daha iyi bir yere adaydır. Bunun sancılarını görüyoruz."

"Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız"

Yıldırım, Oruç Reis'in petrol arama çalışmalarına da değinerek, "Buradaki hak ve menfaatlerimizden vazgeçmemizi kimse beklemesin." dedi.

Akdeniz ve Ege Denizi'ni başkalarına yedirtmeyeceklerini söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağız. Kim ne derse desin. Türkiye, milletinden aldığı güç ile hak ve menfaatlerini yedi düvele karşı savunacaktır. Bizim bir prensibimiz var. Dostlarımızı artırmak, düşmanlarımızı azaltmak. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Kimsenin hakkına, hukukuna tecavüz etme gibi bir hukukumuz yok ama bizim hakkımıza, hukukumuza saygı göstermeyenlere karşı da asla kayıtsız kalamayız. Gereken neyse yaparız. Oruç Reis'in de yaptığı budur. Kendi deniz hükümranlık alanımızda gerekli çalışmalar yapılıyor.

Bunun için gürültü, patırtı çıkarmaya lüzum yok. Yunanistan bizim komşumuz neticede ama komşuya düşen hak, hukuka riayet etmek. Rahat durduğu müddetçe komşumuz olmaya devam edecek."

AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Kaynak: AA

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