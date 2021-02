AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım: Bizim muhalefet, evlere şenlik

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 7'nci Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Muhalefet, iktidar alternatifidir ama muhalefet iktidar olmak istiyorsa gözünü geleceğe, milletin dertlerine, gençlerin beklentilerine, kadınlarımızın siyasetteki yerine çevirmeli ve buna göre siyaset üretmeliler. Ama bizim muhalefet, evlere şenlik" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 7'nci Olağan İl Kongresi, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı kongreye, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala ve Leyla Şahin Usta, Bursa Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra, AK Parti Bursa milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

AK Parti'nin 19 yılı geride bıraktığını hatırlatan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti'nin kutlu bir yürüyüşün adı olduğunu vurguladı. "Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çıktığımız bu yolculuğa ilk günkü heyecanla devam ediyoruz, devam edeceğiz" diyen Yıldırım, Bursa kongresinin, mart ayı sonunda yapılacak büyük kongrenin hazırlığı olduğunu söyledi.'MUHALEFETİN YAPTIKLARI KARALAMA'AK Parti'nin 19 yılda, 18 yıllık iktidarında, 15 seçimi geride bıraktığını kaydeden Yıldırım, "15 seçimde, her seferinde de milletimizin güvenini ve desteğini alarak bugünlere geldik. 'Yenilen pehlivan güreşe doymaz' misali, her seçim öncesinde muhalefet sürekli iktidar olma hevesiyle yanıp tutuştu. Haklarıdır, bir şey demiyorum. Muhalefet, iktidar alternatifidir ama muhalefet iktidar olmak istiyorsa gözünü geleceğe, milletin dertlerine, gençlerin beklentilerine, kadınlarımızın siyasetteki yerine çevirmeli ve buna göre siyaset üretmeliler. Ama bizim muhalefet, evlere şenlik. Yaptıkları ne? Yaptıkları karalama. Yatıp kalkıp söyledikleri tek şey var; 'Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin başından, iktidardan gitsin de ne olursa olsun'. Size inat Recep Tayyip Erdoğan ile AK kadrolar iş başında, daha güçlü şekilde 2023'te geliyoruz inşallah. Bakın konuşunca bazıları alınıyorlar. AK Parti, 18 yılı sadece millete hizmet ederek, Türkiye'yi güçlü yaparak bugünlere gelmedi, aynı zamanda darbecilere karşı, teröristlere karşı da müthiş, amansız bir mücadele verdi. Bu sürecin içinde ilk günden bugüne kadar varım. İşte burada Efkan Ala, Faruk Çelik ve Hakan Çavuşoğlu, benim de başbakan olduğum 65'inci Hükümet'te çalışma arkadaşlarımdı. Onlar da şahittir" dedi.'TÜRKİYE ÜLKENİN MİLLİ MENFAATLERİNE GÖRE SİYASET YAPIYOR'Partililere seslenen Yıldırım, "2 yıllık sürede nasıl mücadele verdik. Terör örgütlerine, FETÖ alçak örgütüne karşı 15 Temmuz'da ne şanlı mücadele verdiğimize sizler şahitsiniz. O gece liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara ilk inen sizlerdiniz. 'Türkiye'de gençler siyasetle ilgilenmiyor' diyenler, 15 Temmuz gecesi bir kez daha yanıldılar, mahcup oldular çünkü o gece, meydanları dolduran gençlerdi, o gece alçak terör örgütüne hak ettiği dersi verdiniz, o gece ay yıldızlı bayrak inmedi, ezanlar dinmedi, o gece halkın gücü, tankın gücünü yendi. Türkiye, hedef ülkedir. Çünkü 20 yıl önce Türkiye'nin sesi kısıktı, herkes konuşur, bölgesel olaylarda, dış politikada Türkiye onları izler, bakalım ne diyecekler diye, ona göre eylem alırdı ama şimdi Türkiye artık belirlenen siyasete göre değil, küresel güç odaklarına göre değil, ülkenin milli menfaatlerine ve kendi önceliklerine göre siyaset yapıyor çünkü başında yerli, milli, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan var. 18 yıl boyunca aziz milletimize hizmet yolunda gece gündüz çalıştık, Faruk Bey'in bir tabiri var, o derdi ki 'Sorunları torunlara bırakmadık', işte biz de liderimiz ile beraber hem Bursa'da hem Türkiye'nin her yerinde dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik" diye konuştu.'ECDADIMIZIN HAYALLERİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK BİZE NASİP OLDU'Bursa ve Türkiye genelinde yapılan hizmetlere de değinen Yıldırım, "Bursa'da 2002'de sadece 194 kilometre bölünmüş yol vardı, bugün 600 kilometre bölünmüş yol var. Sıcak asfaltlı yol 148 kilometreydi, bugün 704 kilometreye ulaştı. 33 tane yol projesini tamamladık, Bursa'nın hizmetine verdik, bunlar için yapılan yatırım ikrarı 23 milyar TL. Biliyorsunuz, buradan İstanbul'a gitmek için saatlerimizi harcardık, Yalova'da bile bölünmüş yol yoktu. Osmangazi Köprüsü'nü yaptık. O muhalefet partilerine rağmen yaptık, çünkü biz ecdadımızın torunlarıyız. Osmangazi'nin, Orhangazi'nin torunlarıyız. Ecdadımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek bize nasip oldu. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı trenler, dünyanın en büyük havalimanı, şehir hastaneleri, eğitim ve sağlıktaki yatırımlar ancak ve ancak bu aziz milletin geleceği içindir, refahı içindir. Dünyada sayılı devletler arasında haklı yerimizi almak içindir. Tabii ki geçmişlerin, geçmiş hizmetlerin üzerinde duramayız, bununla yetinemeyiz. Rahmetli Özal'ın bir sözü var, diyor ki; 'Hizmetler çikolataya benzer, yenilir, yutulur ve yenileri beklenir', bu destek arkamızda olduğu müddetçe milletimizle omuz omuza yeni hedeflere, yeni hizmetlere, yeni ufuklara açılmaya hazırız. Gençler, gelecek ve bugün sizlerin. Unutmayın 2000 yılında hızlı internet yoktu, çevirmeli internet vardı, bugün sadece Bursa'da 3 milyon hemşehrimiz hızlı internet kullanıyor. Z kuşağı, internet kuşağı, dijital kuşak dediğimiz sizler, Türkiye'nin gelecek hedeflerinde Türkiye'nin başa baş güreşmesinde en büyük kaynağımızsınız. Çünkü siz teknoloji ile büyüyen nesillersiniz. Teknoloji demek, fark oluşturmak demektir, refah artışı demektir. Türkiye, adım adım hak ettiği noktaya yürümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.'İSTER PKK İLE İSTER FETÖ İLE İSTER DEAŞ İLE GELİN, TÜRKİYE BURADA'Türkiye'nin zor bir coğrafyada yer aldığını belirten Yıldırım, "İbn-i Haldun'un dediği gibi, coğrafya bizim kaderimiz, o halde bu coğrafyada ayakta kalmak için canla başla çalışacağız. Emperyal güçler ne diyor? 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimle, darbelerle değiştiremedik, o halde muhalefeti destekleyerek değiştireceğiz', istediğiniz kadar gelin, ister PKK ile ister FETÖ ile ister DEAŞ ile gelin, kimle gelirseniz gelin, işte Türkiye burada. Aziz milletim, bu fırsatı size vermeyecek. Bunun için daha çok çalışacağız, daha çok gönüle gireceğiz. Unutmayın bugünler geçecek, bu salgın geçecek ve o güzel günleri tekrar birlikte yaşayacağız. Şehir hastanelerini eleştirenler, bunlar kaynak israfı diyenler, bu salgında AK Parti vizyonunu, 'Şehir hastaneleri benim hayalimdir' diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu bir kez daha gördüler. Sağlık altyapısının sağlam olması, Türkiye'yi bu salgında da farklı bir konuma getirdi. AK Parti'yi bu kutlu davada, bugüne kadar birlikte yol yürüdüğümüz önceki dönem, şimdiki dönem milletvekillerimize, yöneticilerimize, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.ALİNUR AKTAŞ: HEMŞEHRİLERİMİZİN VE TEŞKİLATIMIZIN SESLERİNE HER ZAMAN KULAK VERİYORUZBursa İl Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da teşkilatın her türlü övgüyü sonuna kadar hak ettiğini söyledi. Başkan Aktaş, "Teşkilatımız bizim için önemli bir yere sahip. Bursalı hemşehrilerimizin ve teşkilatımızın seslerine her zaman kulak veriyoruz. AK Belediyeciliği'nin ne olduğunu, gece gündüz canla başla çalışarak, kapı kapı gezerek, tek tek anlattık. Yurdumuzun dört bir yanından güzel tepkiler aldık. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez bile olsa yalnız bırakmayan Bursa'da, AK Parti'nin bayrağını bir kez daha dalgalandırdık" dedi. DAVUT GÜRKAN: AK PARTİ'NİN ÖZNESİ MİLLETTİR"Yeni dönemde, bu onurlu emaneti bize tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum" diyerek sözlerine başlayan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, partinin öznesinin millet olduğunu belirtti.Gürkan, yaptığı konuşmada, "Milletimizin isteği bizim isteğimiz, milletimizin hayali, bizim hayalimiz, milletimizin yolu, bizim yolumuzdur. Yeni ve güçlü Türkiye hayali için gecesini gündüz kılmış, böyle eşsiz teşkilat ile çalışacak olmanın gururunu yaşıyorum. Bizim manifestomuz icraatlarımızdır. Bizler, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' düsturunun öğrencileriyiz. Şükürler olsun ki, dünden bugüne ülkemizi her alanda büyüttük ve güçlendirdik. Buna şehrimiz şahit. 2023, 2053 ve 2071'e giden süreçte de aynı iradeyi ortaya koymak için yollardayız. Önümüzdeki yol uzun ve ince, engellerle dolu olacaktır. Aydınlık geleceğimize gölge düşürmek isteyenler her zaman karşımızda olacaktır. Bizler biliyoruz ki birliğimizi ve beraberliğimizi tek yol kabul ederek, halkımızla birlikte bu engelleri aşacağız. Bütün kalbimle inanıyorum ki, eksik gördüğümüz ne varsa doğrudan ve güzelden yana değiştirmek için hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kongre sonrasında, AK Parti İl Başkanı, Ayhan Salman'dan görevi devralan Davut Gürkan oldu. Tek adaylı kongrede Davut Gürkan'ın, 666 delegenin tamamının oyunu aldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN