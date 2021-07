AK Parti İzmir Milletvekili Özalan, 2023 seçimlerine ilişkin çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 2023 seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirterek, "Ya Cumhur İttifakı'yla daha büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşacağız ya da sadece yıkmayı, kapatmayı, durdurmayı vadeden muhalefetle eskiye dönüp 50 yıl geriye gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Özalan, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Bizim gönlümüzden Meral Akşener'in aday olması geçiyor" açıklamalarında bulunduğuna dikkat çekti.

Seçimlerin 2023'te yapılacağını ancak bunun için çalışmalara şimdiden başlanması gerektiğini bildiren Özalan, erken seçim isteyen muhalefetin bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini kaydetti.

Özalan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kimin muhalefetin adayı olacağının çok da önemi yok. Biz icraatlarımızla, eserlerimizle ve projelerimizle halkın karşısına çıkıyoruz. Adayları kim olursa olsun. HDP'nin yön verdiği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği bir ittifaktan, vatana ve millete hiçbir fayda gelmez.

2023 seçimi çok önemli. ya Cumhur İttifakı'yla daha büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşacağız ya da sadece yıkmayı, kapatmayı, durdurmayı vadeden muhalefetle eskiye dönüp 50 yıl geriye gideceğiz. Türkiye, son 20 yılda çok büyük kazanımlar elde etti. Sağlıkta, savunma sanayiinde, ulaşımda, enerjide, özgürlük konusunda ve birçok alanda adeta devrim gerçekleşti. Bunların yok olmasına izin vermemeliyiz. Karşımızda utanmayan, her şeyi manipüle eden, yalan ve iftiradan başka bir şey bilmeyen bir muhalefet var. Her zaman ve her yerde bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. Sahada da sosyal medyada da Mecliste de bu kirli ve sinsi ittifakın rezilliklerini dile getireceğiz."

Alpay Özalan, açıklamasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "CHP ve HDP'nin birer piyonu haline geldiklerini" de iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör