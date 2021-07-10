AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu
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AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te ziyaretlerde bulundu
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Ödemiş'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Fatih Aksoy'u makamında ziyaret eden Nasır, daha sonra AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada salgın sürecinde Türkiye'nin çok başarılı bir performans gösterdiğine işaret eden Nasır, "Yurt dışında pandemi döneminde ekonomide kısıtlamalar vardı, üretimi durdurmuşlardı. Allah'a çok şükür sağlıktaki altyapımızın sayesinde üretimi durdurmadık." dedi.

Nasır, ziyaretin ardından Ödemiş Müteahhitler Derneği'nin açılışına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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