AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan, "Memleket işi, gönül işi" toplantıları
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AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan, "Memleket işi, gönül işi" toplantıları

AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan, 'Memleket işi, gönül işi' toplantıları
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir ve ilçelerinde vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için "Memleket işi, gönül işi" sloganıyla toplantılar düzenliyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir ve ilçelerinde vatandaşların sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için "Memleket işi, gönül işi" sloganıyla toplantılar düzenliyor.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Necip Nasır, toplantıların ilkini Menemen ilçesinde gerçekleştirdi.

Nasır, Kaymakam Fatih Yılmaz ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile de görüştü.

Nasır, 65 mahalle muhtarlarıyla da bir araya geldi.

Nasır, yaptığı konuşmada, "Taleplerin tamamını dikkate alacağız, sorunları çözmeye çalışacağız. Çözüme kavuşturduğumuz, çözüm sürecinde olan ve çözüme henüz kavuşturulmamış taleplerin ele alınacağı yeni bir toplantıyı da kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Halkımız için ara vermeden sahada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan, "Memleket işi, gönül işi" toplantıları - Haberler
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