AK Parti İzmir Milletvekili Nasır'dan, depremzedeler için yapılan konutlara ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'de depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında dünyaya örnek olabilecek bir çalışma yürüttüklerini, bu sürecin siyasi hesaplarla baltalanmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir'de depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında dünyaya örnek olabilecek bir çalışma yürüttüklerini, bu sürecin siyasi hesaplarla baltalanmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Nasır yaptığı açıklamada, TMMOB'a bağlı odalar ve İnşaat Mühendisleri Odası'nın depremzedeler için yapılan bir konut projesinde işçilik hatasından dolayı oluşan ve anında giderilen bir imalat problemini toplumu yanıltıcı bir şekilde paylaştığını belirtti.

Deprem gibi hayati meselelerin siyaset üstü olması gerektiğini, tüm kesimlerin iş birliği ve dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Nasır, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üyesi olduğum odanın ideolojik bir yaklaşımla kamuoyunu yanıltıcı bilgi vermesini kınıyorum. 30 Ekim depreminden sonra hükümet ve yerel yönetimlerle birlikte millet olarak tek yürek halinde depreme müdahale edilmiş, deprem travması yaşamış, aileleri vefat etmiş vatandaşlarımıza maddi manevi anlamda her türlü destek verilmiştir. Dünyaya örnek olacak şekilde sosyal devletin gerekleri en iyi şekilde yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı depremde yıkılan yerleri benzeri görülmemiş bir hızla 30 Ekim'den sonra zemin etüt çalışmalarını ve diğer proje safhalarını iyi bir şekilde dizayn etmiştir. Süreç boyunca hızlı bir şekilde ihaleler gerçekleştirilmiş, imalatlar son deprem yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Depremin üzerinden 7 ay geçmiştir, en son teknoloji kullanarak tamamlanacak konutlar, ağustos-eylül ayı itibarıyla da hak sahiplerine teslim edilecektir."

Gelecek haftadan itibaren Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonuyla hak sahiplerinin yapımı süren 7 proje alanında inceleme yapabileceğini kaydeden Nasır, TOKİ'nin tüm şantiyelere kamera koyarak inşaatları takip ettiğini, bu görüntülerin de kamu spotu olarak paylaşılacağını aktardı.

Necip Nasır, şunları kaydetti:

"Benzerini kimsenin görmediği sosyal devlet anlayışıyla dünyaya örnek olabilecek bir süreci yönetiyoruz. Bu süreci kimsenin baltalamasına müsaade etmeyeceğiz. Sosyal devlet olmanın gereğini yapıyoruz. Üyesi olduğum İnşaat Mühendisleri Odasını da kendilerine çeki düzen vererek mesleki formasyona uygun davranmaya davet ediyorum. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol