AK Parti İzmir Milletvekili Nasır, Bornova'da 2B arazi sahiplerine tapu verileceğini bildirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bornova ilçesindeki Çiçekliköy, Yakaköy, Beşyol, Karaçam, Kavaklıdere mahallelerindeki 825 2B arazisi sahibinin tapularına kavuşmasını sağlayacaklarını duyurdu.

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki 2B arazilerini kullanan, yaklaşık 1500 kullanıcı ile 825 taşınmazı ilgilendiren sürecin sonuna gelindiğini kaydetti.

Hükümetin konuyla ilgili gerekli adımları attığını aktaran Nasır, şunları kaydetti:

"Vatandaşların adeta kanayan yarası haline gelen 2B arazileri ile ilgili sorunu sonuçlandırmıştık. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluru ile 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edilen bu alanlarda vatandaşa satış işlemleri başlatılacakken açılan dava sonucunda işlemler durdurulmuştu. Açılan dava neticesinde 28 Şubat 2020 tarihinde doğal sit poligonlarına ilişkin kısımlarının iptaline, diğer kısımları bakımından davanın reddine karar verilmesi sebebiyle, söz konusu alanlar ile ilgili yeniden yapılan çalışmalar sonucunda sorun çözüldü ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın oluru ile karar 07 Şubat 2021 tarih ile 31388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı."

Nasır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15 gün içinde ilgili hak sahiplerine gerekli tebligatları yaparak vatandaşların tapularına kavuşmasını sağlayacakları bilgisini verdi.

Nasır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bornova ilçesi Çiçekliköy Mahallesi sınırlarının bir kısmını kapsayan alanda plan çalışması yürüttüğünü vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz