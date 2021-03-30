AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Gültepe'de muhtarlarla bir araya geldi
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AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Gültepe'de muhtarlarla bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Gültepe'de muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediyesi tarafından Gültepe'ye yönelik hazırlanan imar planına yaklaşık 6 bin kişinin itiraz ettiğini, semt sakinlerinin üzüleceği, mağdur edileceği bir durumun oluşmaması için teyakkuzda olduklarını ifade etti.

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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak Belediyesi tarafından Gültepe'ye yönelik hazırlanan imar planına yaklaşık 6 bin kişinin itiraz ettiğini, semt sakinlerinin üzüleceği, mağdur edileceği bir durumun oluşmaması için teyakkuzda olduklarını ifade etti.

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İzmir Milletvekili Kaya, Gültepe semti muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Partinin Konak ilçe binasında gerçekleşen toplantıya Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, Konak Belediyesi tarafından hazırlanan plana karşı olan vatandaşların itirazlarının dikkate alınmadığını, 'ben yaptım oldu' anlayışıyla yürütülen bir sürecin kente faydası olmayacağını kaydetti.

Plan açıklandıktan sonra bölgedeki 6 bin kişiden itiraz geldiğini savunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çok büyük bir rakamdır. 6 bin vatandaşımız oradaki planlarda sorun olduğunu düşünüyor ve bununla alakalı itiraz dilekçelerini belediyeye gönderiyor. Peki ne oldu bu itirazlar ? Meclis'te CHP grubunun oylarıyla reddedildi. Bu itirazların dikkate alınmaması oldukça yanlış olmuştur. Belediyeler, şehre dair önemli kararları alırken o şehirde yaşayanların fikirlerini alacak, ortak aklı ön plana çıkaracak bir anlayışla çalışmalılar. Biz buradaki sürecin takipçisi olacağız. Gültepelilerin üzüleceği, mağdur edileceği bir durumun oluşmaması için teyakkuzdayız. Hemşehrilerimiz müsterih olsun, bu konunun yakından takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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