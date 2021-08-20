AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Gaziemir Yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
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AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Gaziemir Yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya, Gaziemir Yeni Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Gaziemir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Gaziemir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaya, ilçe ziyaretleri kapsamında Gaziemir'de sanayi sitesi esnafı, muhtarlar, Mübadele Muhacirleri Derneği ve STK yöneticileriyle bir araya geldi, yapımı devam eden Gaziemir Yeni Hükümet Konağı'nda inceleme yaptı.

TOKİ'nin yürüttüğü Gaziemir Yeni Hükümet Konağı inşaatında inceleme yapan Kaya, 10 bin 51 metrekare arsa üzerine yapılan binanın 7 bin 700 metrekare kapalı alana sahip olacağını ve büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini belirtti.

Kaya, "Bu bina hizmete girdiğinde, vatandaşlarımız devlet kurumlarımızdaki işleri için ayrı ayrı binalara, hatta ilçelere gitmek zorunda kalmadan hizmet alabilecekler. Gaziemir Yeni Hükümet Konağı ve bu binada verilecek hizmetlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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