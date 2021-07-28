AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Soyer'e altyapı eleştirisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Soyer'e altyapı eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Soyer'e altyapı eleştirisi
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmeti veremediğini ve vatandaşı sağlıksız ortama mahkum ettiğini savunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmeti veremediğini ve vatandaşı sağlıksız ortama mahkum ettiğini savunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kaya, Menderes ilçesindeki mahallelerde çiftçilerle buluştu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Menderes ilçesini ihmal ettiğini ileri sürerek, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vizyonunda bölgeyi çöplük haline getirmek olduğunu ileri sürdü.

Doğasıyla, tarımıyla, tarihiyle, deniziyle, turizmiyle öne çıkan Menderes'i İzmir'in çöplüğü yapmak isteyenlerin çevrecilikle alakası olmayacağına vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

"İzmir'in büyükşehir sınırları içinde, altyapısı olmayan, kanalizasyonu açıktan akan birçok yer var. İşte Menderes'in Ataköy, Çamönü ve Değirmendere mahalleleri buna en büyük örnek. İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nın hemen yanı başında bulunan bu yerlerde altyapı yok. Kanalizasyonlar açıktan akıyor, insan sağlığı tehdit ediliyor. İzmir'de böyle birçok yer var. Altyapıyı yapamayan, vatandaşı kötü kokuya ve sağlıksız ortama mahkum eden, çöpleri toplayamayan, şehrine temiz su sağlayamayan, trafik sorununu çözemeyen, en temel belediyecilik hizmetlerini bile veremeyenler çıkıp çevrecilikten bahsediyor. Bunların çevreye verdiği zararı kimse vermemiştir."

Kaya, AK Parti'nin ise hizmet ürettiğine işaret ederek, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Menderes Devlet Hastanesinin hizmetlere en önemli örneklerden biri olduğunu aktardı.

Toplam 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesinde 4 ameliyathane salonu, yetişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri bulunacağını bilgisini paylaşan Kaya, tesisin açılışını en kısa sürede yapacaklarını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
CHP'de mülteci çatlağı! Mehmet Bekaroğlu, partinin ilkelerini hatırlatarak, Tanju Özcan'a yüklendi
Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
Trafikte başörtülü kadına saldırı iddiasına soruşturma (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Abdurrahman Bulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Eda Erdem Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Soyer'e altyapı eleştirisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 14:20:10. #1.14#

title