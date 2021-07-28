AK Parti İzmir Milletvekili Kaya'dan Soyer'e altyapı eleştirisi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmeti veremediğini ve vatandaşı sağlıksız ortama mahkum ettiğini savunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı hizmeti veremediğini ve vatandaşı sağlıksız ortama mahkum ettiğini savunarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e eleştirilerde bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kaya, Menderes ilçesindeki mahallelerde çiftçilerle buluştu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Menderes ilçesini ihmal ettiğini ileri sürerek, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vizyonunda bölgeyi çöplük haline getirmek olduğunu ileri sürdü.

Doğasıyla, tarımıyla, tarihiyle, deniziyle, turizmiyle öne çıkan Menderes'i İzmir'in çöplüğü yapmak isteyenlerin çevrecilikle alakası olmayacağına vurgu yapan Kaya, şunları kaydetti:

"İzmir'in büyükşehir sınırları içinde, altyapısı olmayan, kanalizasyonu açıktan akan birçok yer var. İşte Menderes'in Ataköy, Çamönü ve Değirmendere mahalleleri buna en büyük örnek. İzmir'in içme suyunu karşılayan Tahtalı Barajı'nın hemen yanı başında bulunan bu yerlerde altyapı yok. Kanalizasyonlar açıktan akıyor, insan sağlığı tehdit ediliyor. İzmir'de böyle birçok yer var. Altyapıyı yapamayan, vatandaşı kötü kokuya ve sağlıksız ortama mahkum eden, çöpleri toplayamayan, şehrine temiz su sağlayamayan, trafik sorununu çözemeyen, en temel belediyecilik hizmetlerini bile veremeyenler çıkıp çevrecilikten bahsediyor. Bunların çevreye verdiği zararı kimse vermemiştir."

Kaya, AK Parti'nin ise hizmet ürettiğine işaret ederek, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Menderes Devlet Hastanesinin hizmetlere en önemli örneklerden biri olduğunu aktardı.

Toplam 75 yataklı Menderes Devlet Hastanesinde 4 ameliyathane salonu, yetişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri bulunacağını bilgisini paylaşan Kaya, tesisin açılışını en kısa sürede yapacaklarını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz