AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hükümetin hayata geçirdiği sağlık projelerinde çocuk ve kadınlara yönelik yapılan yatırımlarımların ilk planda tutulduğunu bildirdi.

Milletvekili Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, genel seçimlerin ardından teşekkür ziyaretine Buca ilçesiyle devam etti.

Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Hidroterapi eşliğinde Travay (HET) ünitesinin açılışına katılan Çankırı, açılışta kadınların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Çankırı, Sağlık Bakanlığının normal doğuma teşvik etmek amacıyla HET yöntemini Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde de hizmete alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Anne adaylarına doğum ağrısının kontrolünü sağlama, ılık suyun etkisinden yararlanılarak gebelik ağrı sürecinin suyun içerisinde geçirilmesi, gevşeme ve doğum eyleminin hızlandırılması gibi avantajlar sunan HET yöntemi ile doğum yapan kadınlarımıza Sağlık Bakanlığımız en iyi imkanı sunmaya çalışıyor. Hükümetimizin yaptığı sağlık yatırımlarında çocuk ve kadınlara yapılan yatırımlar ilk planda tutuluyor. Sezaryen ile doğumu azaltmak adına Buca'da faaliyete aldığımız bu ünitelerin sayısını çoğaltmaya devam edeceğiz."

Gençlerle badminton antremanı yaptı

Çankırı, daha sonra Yasin Börü Gençlik Merkezi'nde Konak Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.

Gençlerle sohbet eden Çankırı, badminton takımının antrenmanına katılarak, onlarla badminton oynadı.

Ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğunun altını çizen Çankırı, "Gençlerimizin sportif faaliyetler içerisinde aktif bir şekilde yer almaları onları dışarıdaki kötü alışkanlıklardan uzak tutacaktır. AK Parti olarak gençlerimizin yaptığı sosyal ve sportif faaliyetlere destek veriyoruz. Lise ve ortaokul seviyesindeki gençlerimizi burada spor yaparken görmek beni memnun etti. Gençlerimizin yaz kamplarını bu şekilde yararlı faaliyetler içerisinde geçirmeleri onların hem bedenen hem de zihnen faydalarına olacaktır." ifadelerini kullandı.