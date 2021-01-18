AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması

18.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:53
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Toplam ağırlığı yarım gramdan az olan bir mikrop, dünyayı adeta dize getirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Toplam ağırlığı yarım gramdan az olan bir mikrop, dünyayı adeta dize getirdi. Teknolojisi ve buluşlarıyla böbürlenen ülkelerin, ne kadar aciz, çaresiz kaldıklarını bir kez daha gördük. Bu yüzden gördük ki küresel kalkınmada, nimetlerin ve külfetlerin paylaşımında daha adil olmak gerekiyor." dedi.

AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi için kente gelen Yıldırım, Vali Yaşar Karadeniz'i makamından ziyaret etti.

Yıldırım, şehzadeler kenti Manisa'nın tarım ve sanayideki başarısıyla ülkenin yüzünü ağartmaya devam ettiğini söyledi.

İzmir ile Manisa'yı birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nin kente büyük katkısı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Ayrıca, Osmangazi Köprüsü ile İzmir-İstanbul Otoyolu bölge ekonomisi ve ticaretine ciddi katkı sunacak. Bunun yanında daha güvenli hale gelen yollarda trafik kazanlarından ölümler de azaldı." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgının bütün insanlığın planlarını ve hedeflerini değiştirdiğine işaret eden Yıldırım, "Toplam ağırlığı yarım gramdan az olan bir mikrop, dünyayı adeta dize getirdi. Teknolojisi ve buluşlarıyla böbürlenen ülkelerin, ne kadar aciz, çaresiz kaldıklarını bir kez daha gördük. Bu yüzden gördük ki küresel kalkınmada, nimetlerin ve külfetlerin paylaşımında daha adil olmak gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Cumhur İttifakı ile ülkenin kalkınma ve refah mücadelesi verirken diğer yandan da bölgesindeki ülkelerin hak ve menfaatlerini de koruduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Azerbaycan, Irak, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'de bölgemizde yaşananları dikkate aldığımızda bu mücadelenin kıymeti ortaya çıkıyor. 2021 inşallah, 2020'nin bütün kötülüklerini geride bırakacak bir yıl olur. ve tekrar üretmeye ülkemizin, insanımızın, gençlerinin geleceğini yeşertmeye hayallerini gerçeğe döndürmeye devam ederiz. Ama tedbirleri ufak bir gevşettiğimizde bedelinin ne kadar ağır olduğunu yaşayarak gördük. O yüzden maske, mesafe ve temizlik konularında asla rehavete düşmeyeceğiz."

Vali Yaşar Karadeniz de ziyareti nedeniyle Yıldırım'a teşekkür etti.

Manisa'nın geçen yıl 4 milyar dolar ihracatıyla 8'inci sırada yer aldığını anımsatan Karadeniz, "Bu rakamların artışında yapılan altyapı ve ulaşım yatırımlarının çok büyük etkisi var. En başta Sabuncubeli Tüneli olmak üzere bütün bu yatırımlar sayesinde inanıyorum ki bu rakamlar artarak devam edecektir. Tüm bunlarda sizlerin de emeğinizin büyük olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyarette, Manisaspor Kulübü Başkanı Murat Yörük tarafından Binali Yıldırım'a üzerinde adının yazılı olduğu Manisaspor forması ve kaşkolu hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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