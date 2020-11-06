AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti

06.11.2020 17:29 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:33
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, depremde yaralananları ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki depremde yaralanarak tedavi görenler ve yakınlarını kaybeden vatandaşları ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'deki depremde yaralanarak tedavi görenler ve yakınlarını kaybeden vatandaşları ziyaret etti.

Depremde yaralananların tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelen Yıldırım, basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Çocuk Hastanesi önünde kendisini karşılayan sağlık çalışanlarına hitaben konuşma yaptı.

2020 yılının sağlıkçılar açısından zor geçtiğine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Marttan beri gözünüze uyku girmiyor. İnsanlara yardım etmek, sağlıklarına kavuşturmak için olağanüstü gayret gösteriyorsunuz. Bunun üzerine bir de İzmir depremi geldi. Depremin en fazla etkilediği yer burası. 50 yıllık bir hastane olmasına rağmen Allah'tan hastanemizde üzücü bir şey yaşamadık ama yakın çevremizde 17 binamız enkaz haline geldi. 114 can kaybımız var, 1000'in üzerinde yaralımız var. Bu yaralıları çok hızlı bir şekilde sizler tedavi ettiniz, sağlığına kavuşturdunuz. Mucizeler yaşandığı o yavrularımızı da yine sizin şefkatli ellerinize teslim ettik."

Yıldırım, Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yenileneceğini, bugünlerde ihalesine çıkılacak hastanenin fiziki olarak en iyi hale getirileceğini de sözlerine ekledi.

Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Yaşar Kırkpınar ile partisinin İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Yıldırım'ın Çocuk Hastanesi'nde tedavileri devam eden minik Ayda, Elif Perinçek, ikiz ablaları Elzem ve Ezel'i ziyaret ettiği, çocuklara hediyeler verdiği belirtildi.

Daha sonra, depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nda yaşamını yitiren Kader Aksöğüt'ün Çiğli ilçesindeki evine geçen Yıldırım ve beraberindekiler aileye başsağlığı diledi.

Ziyarette Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları da Aksöğüt'ün oğlu 11 yaşındaki Ayaz Aksöğüt'e forma hediye etti.

Yıldırım, daha sonra Emrah Apartmanı'nda yaşamını yitiren MHP İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Yeşiloğlu'nun kız kardeşi Rabia Uzun ve çocukları Abdülkerim, Hayati Fahrettin ve Tezel Ecrin Uzun için yine aynı ilçede taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete MHP İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler için dua okuyan Yıldırım, "İzmir olarak, Türkiye olarak milletçe bu acıyı hep beraber yaşadık. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Başınız sağolsun." dedi.

Yıldırım, depremde enkaz altından kurtarılan Rabia Uzun'un 6 yaşındaki kızı Esma Ecrin Uzun ile bir süre sohbet ederek bebek hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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