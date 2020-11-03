AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Nahçıvan temaslarını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın Karabağ'daki mücadelesinde önemli başarılar elde ettiğini görmekten bahtiyarlık duyduklarını belirterek, "Türkiye olarak Azerbaycan'ın bu haklı davasında her zaman yanında olduk. Bugün de yanında olmaya devam ediyoruz.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan'ın Karabağ'daki mücadelesinde önemli başarılar elde ettiğini görmekten bahtiyarlık duyduklarını belirterek, "Türkiye olarak Azerbaycan'ın bu haklı davasında her zaman yanında olduk. Bugün de yanında olmaya devam ediyoruz. Azerbaycan'a siyasi, diplomatik ve her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yıldırım, TBMM heyetiyle gerçekleştirdiği Nahçıvan temaslarını Araz Devlet Konuk Evi'nde basın mensuplarına değerlendirdi.

Türkiye, Azerbaycan ve Nahçıvan arasındaki ilişkilerin devam etmesinden dolayı büyük bahtiyarlık duyduklarını dile getiren Yıldırım, Nahçıvan'ın Türk dünyası için çok önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım, Nahçıvan'da 2009 yılında Türk Konseyinin kurulduğunu anımsatarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk kapısı" dediği bölgenin de Nahçıvan olduğunu aktardı.

Nahçıvan'ın Anadolu topraklarına açılan ilk Türk yurdu ve Türk coğrafyasının giriş kapısı olduğunu ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada bulunmamızın sebebi özellikle Karabağ bölgesinde devam eden bağımsızlık mücadelesinde Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti meclisi olarak beraber olduğumuzu göstermek ve bunu ifade etmek içindir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov'a da bu duygu ve düşüncelerimizi ifade ettik."

Yıldırım, Azerbaycan'ın Karabağ'daki haklı mücadelesinde Nahçıvan'ın da önemli destek verdiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın verdiği mücadelede yalnız olmadığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu mücadelede Azerbaycan yalnız değil, Nahçıvan da Azerbaycan'a gerekli desteği veriyor. Türkiye olarak Azerbaycan'ın bu haklı davasında her zaman yanında olduk. Bugün de yanında olmaya devam ediyoruz. Azerbaycan'a siyasi, diplomatik ve her türlü desteği veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Karabağ Azerbaycan'ındır"

Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mihmandarlığında bir süre önce yapılan yüksek düzeyli stratejik iş birliği toplantısında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına çok önemli karalar alındığını ve bu kararlardan birisinin de Nahçıvan'ı ilgilendirdiğini aktardı.

Söz konusu toplantıda Nahçıvan ile Kars arasında demir yolu bağlantısının kurulma projesinin, görevde olduğu yıllarda planlandığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Aliyev ve Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle başlatılan projeydi. Projenin önemi, bu toplantıda bir kez daha dile getirilmiş ve projeye hız verilmesi kararlaştırılmıştı. Yine aynı şekilde enerji güvenliği açısından da doğalgaz hattının Türkiye'den Nahçıvan'a ulaştırılması için bir boru hattı yapılması karara bağlanmıştır. Türkiye ve Nahçıvan arasında ilişkiler her bakımdan ilerlemeye, gelişmeye devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Karabağ Azerbaycan'ındır, Türkiye her zaman Nahçıvan ve Azerbaycan'ın yanındadır."

Yıldırım, Karabağ'daki bağımsızlık savaşında hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, gazi ve yaralılara acil şifalar diledi.

Ali Meclisi Başkanı Vasif Talibov da Türkiye'den önemli bir heyetin Azerbaycan'a ve Nahçıvan'a gelmesinin Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğinin açık ifadesi olduğuna işaret ederek, "Bu önemli heyete Yıldırım gibi bir şahsın rehber tayin edilmesi, bu sefere Türkiye devletinin ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Bundan dolayı Türkiye devletine desteklerinden dolayı hürmetli ve minnettar olduğumuzu bildiririz. Sağ olsunlar, öz evlerine hoş geldiler." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısına, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç