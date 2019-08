AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım Açıklaması

27.08.2019 17:02

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Her şey olur ve yapılır ama her şeyden önce huzur, kardeşlik, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebildiği, yaşayabildiği, can ve mal korkusu taşımadan iş yapabildiği ortam lazım. Bu noktada da önemli bir mesafe katettiğimiz ortadadır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bitlis'ten kara yoluyla Muş'a giden Yıldırım'ı, Hasköy ilçe girişinde Vali İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, ilçe ve belde belediye başkanları karşıladı.

Kent merkezinde yapımı devam eden İmamı Şafii Camisi'nde incelemelerde bulunan Yıldırım, Muş Valiliğine geçerek burada bir süre Vali Gündüzöz ile sohbet etti.

Beraberindekilerle esnafı ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Muş Belediyesine geçerek Başkan Feyat Asya'dan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Konya'dan sonra en büyük ovaya sahip olan Muş'un tarih, bolluk ve bereket açısından emsali görülmemiş bir yer olduğunu belirtti.

Yeniden belediye başkanı seçilen Asya'ya "Dolayısıyla ustalık dönemine de girmiş bulunuyorsun. Artık bu dönem derleyip, toparlamak, yer altından çıkıp yer üstünde daha görünür, göze ve gönle hitap eden işleri yapma zamanıdır." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"İnşallah vekilimizin, valimizin ve kurumlarımızın da desteğiyle bu işlerin üstesinden geleceğiz. Hükümetimiz elindeki imkanlarla önceliklerini dikkate alarak gerekli destekleri verecektir. Her şey olur ve yapılır ama her şeyden önce huzur, kardeşlik, güven içerisinde insanların rahatça seyahat edebildiği, yaşayabildiği, can ve mal korkusu taşımadan iş yapabildiği ortam lazım. Bu noktada da önemli bir mesafe katettiğimiz ortadadır. Bunu sürdürülebilir hale getirmek için sosyal ve ekonomik konulara önümüzdeki dönemde daha fazla kafa yormamız ve daha fazla mesai harcamamız lazım. İnşallah el birliğiyle bunların üstesinden geleceğiz. Tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum."

Yıldırım, daha sonra Gamze Demir ve Remzi Sönmez'in nikah şahitliğini yaparak, çifte tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA