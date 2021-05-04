AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, intihar eden piyade er Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, nöbetteyken intihar ettiği belirlenen piyade er Caner Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti.

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, nöbetteyken intihar ettiği belirlenen piyade er Caner Sarmaşık'ın ailesini ziyaret etti.

Bekle, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Roman vatandaşlardan Caner Sarmaşık'ın ölümüyle ilgili çok ciddi şüphe ve iddiaların yer aldığı haberlerin kamuoyu gündemine geldiğini hatırlattı.

İddiaları dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Bekle, "Roman toplumu her zaman vatanına, milletine ve bayrağına bağlı olmuş; hiçbirisine halel getirmemiş; göz dikenin de karşısında çelik gibi durmuştur. Hiç kimse bunu ne sorgulayabilir ne de tek bir söz söyleyebilir. Konu ile bizzat ilgilenen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar başta olmak üzere devletimizin tüm birimlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cemal Bekle, devletin ilgili kurumlarının konuyu bilgi ve belgeleriyle en kısa sürede çözüme kavuşturacağına inandığını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz