AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı
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AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
AK Parti İzmir Milletvekili Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün, asırlardır varlığını korumaya çalışan, geçmişinde derin acılar barındıran, ayrımcılığa, nefret söylemlerine ve etiketlemelere en çok maruz kalan toplumlardan biri olan bizler için bir farkındalık günüdür.

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AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün, asırlardır varlığını korumaya çalışan, geçmişinde derin acılar barındıran, ayrımcılığa, nefret söylemlerine ve etiketlemelere en çok maruz kalan toplumlardan biri olan bizler için bir farkındalık günüdür." dedi.

Bekle, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle, Türkiye'de 8 Nisan'ın, "Romanlar Günü" ilan edildiğini anımsattı.

AK Parti'li Bekle, "Bugün, asırlardır varlığını korumaya çalışan, geçmişinde derin acılar barındıran, ayrımcılığa, nefret söylemlerine ve etiketlemelere en çok maruz kalan toplumlardan biri olan bizler için bir farkındalık günüdür." diye konuştu.

Roman vatandaşlara yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde; strateji belgesi, 1'inci ve 2'nci eylem planı, TOKİ iş birliğiyle konut inşası, SİROMA Projesi, Sosyal Hizmet Merkezleri, Sosyal Destek Merkezleri gibi "sosyal içerme" yaklaşımlı pek çok projenin, AK Parti hükümetlerince hayata geçirildiğini anlatan Bekle, bu yıl sona erecek olan 2'nci eylem planının süresinin, 2030'a kadar uzatıldığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte birçok farkındalık çalışmasının ortaya koyulacağını belirten Bekle, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz, kaynağını ve ilhamını sevgiden alır. Biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Hayatın farklı alanlarında ayrımcılığa maruz kalmış kardeşlerime ve gençlere seslenmek istiyorum; bir milletvekili olarak bile halen insanların gözlerindeki ayrımcılığı ve ötekileştirmeyi görebiliyorum. Ancak bu, hiçbirinizi hayal kırıklığına uğratmasın. Bunları yaşatanlara inat siz, 'Birlikte Türkiye'yiz' deyin ve inanın ki sevgimiz ve birlikteliğimiz nefret söylemini yenecektir. Dünya Romanlar Günü'nüzü kutluyorum."

Toplantıda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'ne ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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