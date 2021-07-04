AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP dünyanın en büyük trolüdür"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP dünyanın en büyük trolüdür"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: 'CHP dünyanın en büyük trolüdür'
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Politika

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, muhalefetin sosyal medyayı, yalan ve iftirayla vatandaşları aldatmak amaçlı kullandığını savundu.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, muhalefetin sosyal medyayı, yalan ve iftirayla vatandaşları aldatmak amaçlı kullandığını savundu.

Özalan, yaptığı açıklamada CHP'nin yönettiği tüm belediyeler gibi İzmir Büyükşehir Belediyesinin de hizmet, eser ve yatırımla alakası olmadığını belirterek, AK Parti'nin İzmir'de azımsanamayacak bir oy aldığını ve bunu daha da arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Altyapı yetersizliği, su sıkıntısı, trafik sorunu, yağmur yağınca yaşanan su baskınları, çevre kirliliği ve bazı yerlerdeki kötü kokunun İzmirlilerin hayatını olumsuz yönde etkilediğini aktaran Özalan, İzmir'e istenilen düzeyde turist gelmemesinin tek sorumlusunun yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesini yöneten CHP olduğunu öne sürdü.

Özalan, yoğun olarak kullanılan sosyal medya platformlarını verimli bir şekilde kullanmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Sosyal medya, kitlelere ulaşma konusunda çok önemli bir araç haline geldi. Her geçen gün etkisi daha da artıyor. Fakat muhalefet sosyal medyayı kara propaganda yapmak, gençleri provoke etmek, yalan ve iftirayla vatandaşları aldatmak amaçlı kullanıyor. CHP dünyanın en büyük trolüdür. Sosyal medya hesaplarımda muhalefetin siyasi sahtekarlığına, yalanlarına ve ikiyüzlülüğüne dikkat çekiyorum. AK Parti'nin hizmetlerini, Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdıklarını, muhalefetin sinsi planlarını milletimize anlatmak vatanımıza borcumuzdur. Hiçbir projesi olmayan muhalefet, sosyal medyada başlattıkları yalan terörüyle iktidar olmaya çalışıyor. Onlar yalan söylemekten bıkmıyor. Biz de hakikatleri paylaşmaktan bıkmayacağız."

"Kanal İstanbul'u da engelleyemeyecekler"

Özalan, muhalefetin karşı çıktığı şehir hastanelerinin faydasının salgın sürecinde çok net görüldüğünü belirterek, bu süreçte destek paketleri, yardımlar ve hibelerle vatandaşlara destek verdiklerini, yurt dışındaki vatandaşları da yalnız bırakmadıklarını vurguladı. Son haftalarda aşılamada müthiş bir ivme yakaladıklarını dile getiren Özalan, sağlık sisteminin dünyanın en iyilerinden olduğunu dile getirdi.

Özalan, Kanal İstanbul Projesi'ne de değinerek şunları kaydetti:

"Stratejik ve ekonomik yönden ülkemize büyük yarar sağlayacak. Muhalefet Türkiye'nin faydasına olan projelere her zaman karşı çıkmıştır. Binbir çeşit yalanla Kanal İstanbul'u karalıyorlar. Şimdiye kadar hiçbir projeyi engelleyemediler, Kanal İstanbul'u da engelleyemeyecekler. Ağlasalar da zırlasalar da Kanal İstanbul yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

'Erken seçim yapılacak mı?' sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi
"Erken seçim yapılacak mı?" sorusuna ünlü anketçiden çok net yanıt! Tarih bile verdi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Mustafa Varank Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seray Kaya İbrahim Selim Çağla Altunkaya
Spor Diego Ali Koç Cristiano Mesut Özil Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "CHP dünyanın en büyük trolüdür" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 13:01:15. #1.15#

title