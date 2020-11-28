AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "kadın" eleştirisi Açıklaması
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AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "kadın" eleştirisi Açıklaması

28.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.11.2020 17:07
AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Büyükdağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına yönelik adımlar atması gerektiğini kaydetti.

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadın istihdamına yönelik adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Dilek Yıldız Büyükdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in "Kadın Dostu Kent" olacağına dair taahhütname imzaladığını, engelli ve yaşlılar için yaşam merkezleri ile çocuk köyleri vadettiğini hatırlattı.

Belediye bütçesi ve performans programlarında şiddet gören kadınlarla ilgili hiçbir somut adım olmadığına savunan Büyükdağ, tek bir kadın sığınma evinin planlanmadığını kaydetti.

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Büyükdağ, kadına şiddetin önlenmesine yönelik adımlar atılması konusundaki eğitim önergesinin de kabul edilmediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın istihdamına önem veren bir belediye olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadrosundaki 465 olan daimi işçi sayısının sadece yüzde 5'inin kadın olmasının İzmir açısından üzüntü veren bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir diğer önemli husus da İzmir Büyükşehir Belediyesinin aylar önce bir girişimcilik merkezi kuruyoruz diyerek basında yer almasıydı. Özellikle tarım alanında kadınlara ve gençlere eğitimler verileceği söylenen girişimcilik merkezine 2021 bütçesinde yer verilmemiş."

Dilek Yıldız Büyükdağ, 4,5 milyon nüfusu yöneten İzmir Büyükşehir Belediyesinin İzmirlilerin tüm fiziksel, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını kapsayacak, sosyal belediyeciliğe hizmet edecek bir bütçe ve performans programı hazırlaması gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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