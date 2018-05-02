AK Parti İzmir İl Yönetimi Göreve Başladı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Atam sen rahat uyu, biz konuşarak değil çalışarak Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla hafta sonu yapılan il kongresinde başkanlığa seçilen Aydın Şengül ve yeni yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını aldıktan sonra Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şengül, bugün mazbatalarını aldıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk koyup görevlerine başladıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nın İzmir'den Hasan Tahsin'in ilk kurşun atmasıyla başladığını hatırlatan Şengül, şunları söyledi:

"Şerafettin Yüzbaşı'nın göndere bayrak çekmesiyle Kurtuluş Savaşı sona erdi ama bağımsızlık mücadelemiz hala devam ediyor. Biz de o bağımsızlık mücadelemizi tüm yurtta, tüm vatandaşlarımızla, bu topraklarda geçmişte yaşayan, gücünü bu topraklardan alan, geleceği bu topraklarda olan Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i tüm etnik gruplar, tüm inanışlar kardeşlik içinde birlik beraberlik içinde dik durmaya vatanımızı savunmaya devam ediyoruz. Atam sen rahat uyu, biz konuşarak değil çalışarak Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz. Bizler de Cumhuriyet'in bekçisiyiz."

Şengül, AK Parti İzmir İl Teşkilatı olarak 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlandıklarını dile getirdi.

Törenin sonunda İl Başkanı Şengül ve yönetim kurulu üyeleri Atatürk Anıtı'nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.