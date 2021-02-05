AK Parti İzmir İl Kadın Kolları'nda kongre heyecanı yaşandı (2)

'2023 BAŞKA BİR YIL OLACAK'

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi bugün partilerinin ve vatandaşların katılımıyla Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın tek listeyle gittiği kongreye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Adıyaman, Edirne, Erzurum, Kırşehir, Mersin, Osmaniye ve İzmir'deki kongre heyecanına ortak oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki bağlantı sırasında partililer tarafından Müslüm Gürses'in "Hangimiz sevmedik" şarkısıyla karşılandı. Partililere seslenen Erdoğan, "İzmirli kadınlarımıza sevgiler ve saygılar. 2023 İzmir'de bir başka yıl olacak inşallah..." dedi.

'ŞİDDETİ BİR HAK ARAMA VASITASI OLARAK GÖREN HİÇ KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ'Boğaziçi Üniversitesinde meydana gelen olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimiz arasında milli ve yerli şuur sahibi olanlar elbette çoğunlukta ama son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle, milletiyle, değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına da üzüntü ile şahit oluyoruz. Teröre bulaşmamış olması şartıyla bu gençlerimize sahip çıkıp ülkemize kazandırma sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Kendi ülkelerinde senato basanları, terörist ilan edenlerin Türkiye'de rektörlük basmaya kalkanların hak arayıcısı olarak göstermesindeki ikiyüzlülük, bize asıl sorumluluklarımızı unutturamaz. Kendi ülkelerinde sokakta en küçük bir taşkınlık gösterenlerin başını ezenlerin ülkemizde sokakları terörize edenleri masum göstermeye çalışmasını da önemsemiyoruz. Teröre bulaşmış olan, örgütlerin oyuncağı haline gelen, şiddeti bir hak arama vasıtası olarak gören hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkartacağız, bu böyle biline. Teröre bulaşmamış, devletine ve milletine husumeti hayatının merkezine yerleştirmemiş her evladımızı sahiplenmek hem parti hem hükümet olarak görevimizdir" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 'ORADAKİ GENÇLERİ TAHRİK ETMENİN ANLAMI NE?'Boğaziçi Üniversitesi'nde kısmi bir azınlık rektörünün odasını işgale yeltendi. Bu kadar önemli bir üniversitenin öğrencilerinin tamamını hedef alan bir anlayış değil ama oradaki bir kısım genç ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna geliyor. Bu işin içinde ana muhalefet partisinin İstanbul il başkanı kadın var. Diğer siyasi partinin ismini vermeye gerek yok, onun genel başkan yardımcısı veya farklı bir görevde olan bir tanesi daha var. Yahu sizin orada ne işiniz var? Siz gidin siyaset yapın. Oradaki gençleri tahrik etmenin anlamı ne? Öbür tarafta ana muhalefetin başı her gün konuşuyor. Öbür muhalefet partisi PKK'dan destek alıyor. Dün Kadıköy'de kalktılar, gösteri yapmaya yeltendiler. Öbür tarafta İYİ Parti, ismi 'iyi' kendisi maalesef o da bu işin içine karıştı. Şimdi biz bunlara 'hoş geldin' mi diyeceğiz? Bunlara cevap vermeyecek miyiz? İlim yuvalarımızı tahrik etmeye, buraları terörize etmeye kimsenin hakkı yok, buna da müsaade etmeyeceğiz."'EN ÖNEMLİ GÖREV KADINLARIMIZA DÜŞÜYOR'Ailelere 'Lütfen evlatlarınıza sahip çıkın' sözleriyle seslenen Erdoğan, "Lisedeki evlatlarınıza, üniversitedeki evlatlarınıza sahip çıkın. Meydanı onların heyecanlarını, hayallerini, heveslerini kendi çıkarları için kullanan profesyonel provokatörlere bırakmayın. Gelin bu oyunu hep birlikte bozalım. Bu sinsi oyunu bozmak için öncelikle üzerine eğilmemiz gereken yer ailedir. Aile yapımızın uzunca bir süredir doğrudan veya dolaylı ama hepsi de bilinçli saldırı dalgası altında olduğunu biliyoruz. Milletimize dayatılan çarpık toplumsal mesajların aile yapımızı çökertmeyi hedef aldığını biliyoruz. Amaç, bireyin aileden savunmasız hale dönüştürülmesidir. Bu senaryoda kısmen de olsa ilerleme sağlandı. İnşallah bu sinsi oyunu hep birlikte bozacağız. Gençlerimize sahip çıkarak donanımlı, milli, manevi değerleriyle bezenmiş, medeniyet şuuru olan nesiller yetiştireceğiz. Bu konuda en önemli görev ailenin temeli ve taşıyıcısı olan kadınlarımıza düşüyor" dedi.'SANDIKLAR ÖNCELİKLE SİZLERE EMANET'2023 seçimlerinde sandıkları önce kadınlara emanet edeceklerini ifade eden Erdoğan, "Kadın kolları kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Görev alacak başkan ve yönetimlerini şimdiden tebrik ediyorum. 2023 seçimlerinde sandıkları öncelikle sizlere emanet edeceğiz. Seçimlerde kurulacak 271 bine yakın sandıkta 813 bine yakın kadın sandık kurulu üyesi bulmak için verdiğiniz sözü tutacağınıza inanıyorum. Kadınlarımızın sahip çıktığı sandıklarda hata, yanlış, eksik çıkmayacağına eminim. Şimdiden tespit edeceğimiz sandık kurulu üyelerimiz seçim gününe kadar bulundukları yerlerde tüm haneleri tek tek ziyaret etmeli. Bizim kadın kollarımız okul gibi çalışan bir kurumumuzdur. Sizlere özellikle teşekkür ediyorum. AK Parti olarak şu gerçeği çok iyi biliyoruz; Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen siyaset başarıya ulaşamaz. Kadınlara sadece vitrin süsü, dolgu malzemesi olarak bakan siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Hanımların tüm kademelerde hak ettikleri konumlara gelebilmesinin gayreti içinde olduk. Bu doğrulta önemli mesafe kat edilmesini sağladık. Kadınların siyaset ve sosyal hayata katılması konusundaki en büyük kazanımların altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor."'HER MÜCADELEDE YANINIZDA OLDUM, OLMAYI SÜRDÜRECEĞİM'Kadınlara çok önemli görevler düştüğünün altını çizen Erdoğan, "Birileri kadınların ismini ve fırsat bulduklarında kendisini istismar etme peşindeyken, biz kadını gerçek anlamda hak ve özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık. Bugün her alanda kadınlar önemli bir yere geldiğiyse bunun gerisinde böyle kararlı bir mücadele vardır. Bu mücadelede pek çok engelle karşılaştık. Kendi içimizde dahi bu mücadeleyi vermek mecburiyetinde kaldık ama hamdolsun tüm önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. TBMM'de AK Parti'de 54 kadın milletvekili bulunuyor. Kabinede 2 kadın bakan var. Kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlarda. İş gücüne katılım yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınların sayısı yarı yarıya azaldı. AK Parti kadın kolları, 5 milyon 300 bini aşan üye sayısı ile diğer partilerin üye sayılarının toplamına yakın güce sahip. Kalenin içten fethedileceği gerçeğini asla unutmadım. Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez. Kadın eli değen her şey gelişir. Kadınların sırtını döndüğü ve duasından mahrum kaldığı hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. Sizlere çok önemli görevler düşüyor. Attığınız her adımda, girdiğiniz her mücadelede yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim. Kadınlarımızdan kendi haklarına ve başarılarına sahip çıkmalarını istiyorum" açıklamasında bulundu.'AK PARTİ, TÜRKİYE'NİN PARTİSİDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük başarılar ancak milletle birlikte yürünen yolların, verilen mücadelenin sonunda elde edilir. Bu en çok siyasette geçerli bir hakikattir. AK Parti Türkiye'nin tamamının partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı, kökeninden dolayı, sahip olduğu kültürel çeşitlilik sebebiyle, inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Kimse ayrımcılık yapamaz. Milletin tamamının partisidir. İki kırmızı çizgimiz var. Birincisi Rabia'mızdır. İkincisi ailelerimizdir. Ailelerimiz bizim için çok kutsaldır. Bunun için her fırsatta aile kurumunun önemine dikkat çekiyoruz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Şu an ekranda İzmir'de anacığımı görüyorum; tüm teşkilatımıza özellikle bu gösterdikleri incelik ve nezaket sebebiyle teşekkür ediyorum. Cennet annelerin ayakları altındadır. Anneler kutsaldır. Analarımızla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Onlarla beraber ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Türkiye olarak bugüne kadar maruz kaldığımız saldırılara karşı koyup geleceğimize güvenle bakabilmemizi, aile yapımızın sağlamlığına borçluyuz. Ailenin direği annedir. Annelerimizle geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."'EN AZ 3 ÇOCUK'Dün 2020'nin nüfus verilerinin açıklandığını dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin nüfusu hamdolsun 84 milyona merdiven dayadı. Bununla birlikte yaş ortalamamız ne yazık ki yükseliyor. Bu da aile kurumuna ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor. İnancımıza göre her çocuk kendi kısmeti ve bereketi ile hayata gözlerini açar. Hükümet olarak hep söylüyorum; en az 3 çocuk. Rabbimiz 'Nikahlanınız, çoğalınız' buyuruyor. Bunu başardığımız sürece Türkiye çok daha güçlü olacak. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz 'Ebedi alemde diğer toplumlara karşı ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim' buyuruyor. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere yönelik hizmetlerimizde milletimin her ferdinin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, "İzmirli kadınlarımıza sevgiler ve saygılar. 2023 İzmir'de bir başka yıl olacak inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı