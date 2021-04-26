AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı
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AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, "İftara 5 Kala" projesi kapsamında iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, "İftara 5 Kala" projesi kapsamında iftara yetişemeyenlere kumanya dağıttı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan proje kapsamında içinde hurma, kek ve suyun bulunduğu iftarlıklar, AK Parti üyesi gençler tarafından iftardan kısa bir süre önce Adliye Kavşağı'nda sürücülere dağıttı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AA muhabirine, gençlik kollarının bu çalışmayı eş zamanlı olarak kenttin 30 ilçesinde yaptığını söyledi.

İzmirlilerle sohbet etme imkanı bulduklarını belirten Sürekli, "Vakit kısa, vatandaşlarımızı kırmızı ışıkta yakalayıp iftarlıklarını veriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı iftarlar ve ramazanlar diliyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak ise "İftara yetişemeyen vatandaşlarımızın evine giderken onlara merhaba diyerek, hazırladığımız iftarlıkları veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyoruz. Ramazan ayında onlarla gönül soframızı oluşturuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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