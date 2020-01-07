AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Küçük hayatını kaybetti
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AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Küçük hayatını kaybetti

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Küçük (29), hayatını kaybetti.

07.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:06
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Küçük hayatını kaybetti

İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı (29), hayatını kaybetti.

Küçük'ün cenazesi, Karabağlar ilçesindeki Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Camisi'nden ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından 'a gönderildi.

Cenaze namazına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, milletvekilleri, Küçük'ün ailesi ve yakınlarıyla partililer katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Emre Küçük'ün cenazesinin yarın Trabzon'da defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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