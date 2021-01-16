AK Parti İzmir'den aşı iddialarına yanıt

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik'in sosyal medyada AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli hakkında aşı olduğu iddiasına yanıt verdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Zengin, sosyal medya hesabında, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve bir grup yöneticinin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs aşısı olduklarını iddiasını öne sürerek Sürekli'yi hedef almıştı. CHP'li Zengin'in "AK Parti İzmir İl Başkanı ve bir grup yöneticinin Tepecik Hastanesinde aşı oldukları söyleniyor. Bu haber doğru mu sayın il başkanı? Eğer doğruysa sormak isterim sağlık çalışanı mısınız, 65 yaş üstü müsünüz? Yoksa siz de sırasını beklemeyen torpillilerden misiniz?" sözlerine karşılık AK Parti İzmir İl Başkanlığından geldi.

"KENDİSİ HENÜZ AŞI OLMAMIŞTIR"

CHP'li Zengin'in sosyal medyada yazdıklarına yönelik açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanlığı, "Bazı CHP mensupları; İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli ve il yöneticilerimizin aşı olup olmadıklarını merak etmekte ayrıcalıklı olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu sorulara yanıtımız şudur: İl Başkanımız Sayın Sürekli, kamuoyuna yaptığı bir açıklamasında, İzmir'deki siyasi partilerin il başkanları ile birlikte aşı olmak istediğini bizzat ifade etmiş ve bir çağrıda bulunmuştur. İfadesinin ve çağrısının arkasındadır. Yani kendisi henüz aşı olmamıştır" cevabını verdi.

DİĞER PARTİLERİN İL BAŞKANLARIYLA BİRLİKTE AŞI OLMA ARZUSUNDA

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin CHP, MHP ve İYİ Parti il başkanları ile aşı olma arzusunda olduğu belirtilen açıklamada, "İl Başkanımız; yeri ve zamanı geldiğinde İzmirlilere örnek olacak bu adımı il başkanları ile birlikte atmak arzusundadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki İl Sağlık Müdürlüğümüz hiçbir zafiyete izin vermeksizin, aşılama planlamasını yapmıştır ve başarı ile uygulanmaktadır" denildi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz