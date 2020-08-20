AK Parti İzmir İl Başkanlığından CHP'ye "Atatürk heykeli" eleştirisi AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından bir muhtara hediye edilen Mustafa Kemal Atatürk heykelinin Atatürk'e benzemediğini belirterek "Milli ve tartışmasız bir değerin, böylesi bir gafletle sunulması hakarettir.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından bir muhtara hediye edilen Mustafa Kemal Atatürk heykelinin Atatürk'e benzemediğini belirterek "Milli ve tartışmasız bir değerin, böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları 'Kurmay Albay Mustafa Kemal' unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik." dedi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından bir muhtara hediye edilen Atatürk heykelinin özensizce hazırlandığını, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğini belirtti. Heykelin altındaki "Kurmay Albay Mustafa Kemal" yazısının da kabul edilemeyeceğini bildiren Sürekli, şunları kaydetti:

"Milli ve tartışmasız bir değerin, böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları 'Kurmay Albay Mustafa Kemal' unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP, değersizleştirmenin en çarpıcı, kabul edilemez örneğini sergilemiştir ve bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915'te albay, 1 Nisan 1916'da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe Başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de 'Mareşal' ve 'Gazi' unvanını almıştır. Cumhuriyet ve vatan dendiğinde, kendilerini boy aynasında gören CHP'nin aklı, Milli Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk'e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz ancak bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir, affı yoktur."

"Çanakkale Zaferi için planlanmıştı"

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da söz konusu heykelin Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner'e hediye edildiğini belirtti. Mahalle muhtarlarına 16-31 Mart'ta ziyaretlerin planlandığı ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini bildiren Gruşçu, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerin 18 Mart Çanakkale Zaferi haftasında planlanması nedeniyle muhtarlarımıza Mustafa Kemal'in Çanakkale'de Kurmay Albay olarak verdiği mücadeleyi hatırlatan minyatürler bastırıldı ve Çanakkale Zaferine ilişkin tarihi yayınlar dağıtılacaktı ancak o dönem salgın nedeniyle dağıtamamıştık. Muhtarlarımızın tamamına bu ziyaretlerimizdeki gecikmenin nedeni de paylaşılmıştır. Muhtarımıza hediye ettiğimiz minyatür Atatürk büstüyle ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Gruşçu, tek düşüncelerinin Atatürk'ün herkesin, ulusal ve kişisel tüm değerlerin simgesi olduğunu belirterek "Gündelik konularla gündemi meşgul etmek yerine Atatürk'ün ülküsünü yaşatmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA