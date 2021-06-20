AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Babalar Günü'ne özel etkinlik gerçekleştirildi
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AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Babalar Günü'ne özel etkinlik gerçekleştirildi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Babalar Günü'ne özel etkinlik gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile engellilere yönelik Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile engellilere yönelik Babalar Günü etkinliği düzenlendi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Politikalar ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'nın ortak düzenlediği programa AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve İl Başkanvekili Ali Aslan da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sosyal Politikalar Başkanı Semiha Paçacı, ailenin toplumun çekirdeği olduğu kadar, kültürel değerlerin ve geleneklerin geleceğe aktarılmasının da güvencesi olduğunu belirterek, "Bizim geleneğimizde babalar, toplumdaki sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma gibi üstün değerlere dayanan güçlü aile yapısının temel direğidir. Tüm babaların, bu ulvi sorumluluğu üstlenme heyecanıyla gün sayan tüm baba adaylarının da bu güzel gününü tebrik ediyorum." dedi.

İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Melek Eroğlu ise şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bu anlamlı güne ilişkin güzel bir etkinlik yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tecrübeleriyle evlatlarına yol gösteren, bir ömür boyu maddi, manevi her türlü imkanını çocuklarının geleceği adına seferber eden her baba, hürmeti, saygıyı ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Başta ülkemizin birlik ve beraberliği yolunda canlarını feda eden şehitlerimizin değerli babaları olmak üzere tüm babalarımızın gününü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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